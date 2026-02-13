Xuân ấm trẻ em mồ côi

Dù không còn cha hoặc mẹ bên cạnh, nhưng Tết của những trẻ em mồ côi khó khăn trên địa bàn tỉnh vẫn đong đầy hơi ấm từ trái tim của các mẹ đỡ đầu. Những người mẹ thứ hai thấu hiểu, sẻ chia...

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh tặng quà, trò chuyện với trẻ mồ côi.

Lấp đầy khoảng trống tinh thần

Dẫu biết Tết là đoàn viên thế nhưng nhiều trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh mãi không còn bố hoặc mẹ để được yêu thương, vỗ về. Mong muốn “Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương đó là gia đình. Có được cả hai đó là hạnh phúc” nhưng không phải ai cũng có được. Thiếu hụt tình yêu thương mẫu tử nhưng được bù đắp khoảng trống ấy lại là điều kỳ diệu đến từ những người xa lạ nhưng có trái ấm áp yêu thương.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh; Mẹ đỡ đầu Nguyễn Thị Hồng Liên và các đơn vị đồng hành tặng quà, động viên cháu Nguyễn Tấn Tài tại nhà riêng.

Con Nguyễn Tấn Tài ở làng Bứa, xã Ngọc Liên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tài mồ côi bố năm 4 tuổi, lên 6 tuổi lại mất mẹ. Từ đó con sống với ông bà ngoại già yếu. Năm 2022 một lần đưa Tài về quê nội, không may ông ngoại gặp tai nạn phải nằm một chỗ. Hay tin hoàn cảnh của con, năm 2022, Công ty CP Dạ Lan đã nhận đỡ đầu con trong trong số 10 trường hợp trẻ mồ côi khó khăn trên địa bàn huyện Ngọc Lặc cũ, mỗi tháng 500 ngàn đồng đến năm 18 tuổi. Mỗi năm ít nhất 2 lần, mẹ Nguyễn Thị Hồng Liên, Giám đốc công ty CP Dạ Lan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh đều đến động viên, tặng quà, hỗ trợ kinh phí nuôi các con.

Nhiều năm thiếu hơi ấm của bố mẹ, nhưng Tài chưa ngày nào ngưng nhớ nhung. Ngược lại, con luôn nỗ lực học tập đạt thành tích tốt để biết ơn bố mẹ sinh thành, ông bà và mẹ đỡ đầu nuôi dưỡng. Năm học nào con cũng đạt học sinh giỏi. Học kỳ vừa qua, con đứng tốp đầu của lớp. Nay con đang học lớp 12 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Ngọc Lặc và mơ ước thi vào ngành sư phạm toán. Trước thềm xuân Bính Ngọ, mẹ Liên cùng với đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh đến nhà Tài tặng quà, động viên con chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng, bước ngoặt của cuộc đời.

Các con không được lựa chọn được nơi mình sinh ra nhưng bù lại đã nhận được sự cảm thông, yêu thương của những người xung quanh, của cộng đồng. Những ngày này, những mẹ đỡ đầu là tập thể cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia, thăm và hỗ trợ các trẻ mồ côi, trẻ khó khăn được đón tết ý nghĩa và ấm áp hơn. Dẫu chẳng còn hình bóng cha, mẹ bên cạnh, nhưng Tết của những trẻ mồ côi vẫn luôn đong đầy yêu thương. Các con vẫn được đón nhận hơi ấm, tình yêu thương từ những trái tim đầy áp của những “người dưng” thành thân trong gia đình là người bố, người mẹ đỡ đầu.

Ấm áp tình cảm gia đình

Sáng sớm, các nhóm mẹ đỡ đầu ở các xã: Đông Thành, Ngọc Trạo, Kim Tân, Hậu Lộc... đã tất bật đến nhà các con để thông báo thêm lần nữa là đến nhà văn hoá xã nhận quà Tết, kinh phí đỡ đầu của các nhà hảo tâm, đơn vị nhận đỡ đầu.

Mỗi tháng, cán bộ hội thường xuyên đến động viên và nắm bắt tình hình của các con, hỗ trợ việc dọn nhà, sắp xếp việc học hành... tạo cho các con có nếp sinh hoạt khoa học, biết tự lập; các nhóm mẹ đỡ đầu của Hội luôn kết nối, vận động hỗ trợ các con từ những bộ quần áo, nhu yếu phẩm, sách vở, đồ dùng sinh hoạt và kinh phí nuôi dưỡng hàng tháng...

Hội LHPN tỉnh, các đơn vị đồng hành và xã Đông Thành tặng quà cho trẻ mồ côi, trẻ khó khăn trên địa bàn xã.

Tận tâm với những trẻ mồ côi, chị Đỗ Thị Huyền, Chủ tịch Hội LHPN xã Hậu Lộc, chia sẻ: “Các con rất đáng thương. Từ khi Trung ương Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình mẹ đỡ đầu, chị em phụ nữ luôn cố gắng, lo được phần nào tốt phần đó. Chị em ai cũng cố gắng góp sức vận động những tấm lòng hảo tâm, rồi tự thân có gì hỗ trợ nấy nên kết quả được như mong đợi, không có trẻ mồ côi nào phải thôi học, các con thậm chí được đỡ đầu cho đến tuổi trưởng thành”.

Tình yêu, vòng tay và trái tim ấm áp ấy đã phần nào sưởi ấm những trái tim bị tổn thương bởi số phận nghiệt ngã. Ở lứa tuổi này, các em cần tình yêu thương, sự che chở mới có thể phát triển toàn diện. Và như sợi dây liên kết, các con đã có những người mẹ thứ 2.

Hội LHPN xã Yên Trường tặng quà tết cho trẻ mồ côi khó khăn.

Từ kết nối đỡ đầu 30 trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 năm 2021, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo rà soát và có hơn 5.300 trẻ mồ côi do nhiều nguyên nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được giúp đỡ, trong đó có hơn 2.300 trẻ đã được tổ chức Hội kết nối, nhận đỡ đầu hàng năm khoảng 6 tỷ đồng.

Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã thành lập 680 nhóm “Mẹ đỡ đầu” trực tiếp và gián tiếp là tổ chức Hội, các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi bằng các hình thức, mức hỗ trợ từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/1 cháu, có đơn vị nhận đỡ đầu đến khi các con đủ 18 tuổi. Tiêu biểu, như: Công ty CP công nông nghiệp Tiến Nông, Công ty CP cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng, Công ty xi măng Long Sơn, Tổng công ty Anh Phát, Hội Phụ nữ công an tỉnh, Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh...

Sự trưởng thành từ ân nghĩa

Mất đi người thân khiến cuộc sống của các con trở nên nghèo khó, chông chênh. Nhưng được sẻ chia, yêu thương bằng cả vật chất và tinh thần của các mẹ đã giúp những trẻ mồ côi như những đoá hoa hướng dương vươn mình đón nắng. Các con đã mạnh dạn, tự tin hơn và ý thức mình phải nỗ lực học tập để không phụ lòng mong mỏi của các mẹ.

Trẻ mồ côi khó khăn phấn khởi nhận quà tết.

Hai chị em Lê Lục Phương Linh và Lê Nhật Minh ở phố Hạc Oa 2, phường Hàm Rồng là trường hợp đặc biệt khó khăn và may mắn khi cả hai chị em được Chùa Tăng Phúc nhận đỡ đầu từ năm 2022 đến nay, với số tiền hỗ trợ 12 triệu đồng/năm.

Hai chị em Linh và Nhật mồ côi mẹ, bố thường xuyên đau ốm, không có việc làm thường xuyên. Đối với hộ nghèo như gia đình các em, nguồn kinh phí đỡ đầu này như “phao cứu sinh” đã đưa hai chị em “cập bến” ước mơ. Tưởng chừng không được đi học, hoặc hai chị em chỉ một người được đi học, nhưng 4 năm qua, chị em Linh, Nhật đã được cùng nhau cắp sách đến trường như bao bạn bè viết tiếp ước mơ của mình và mong mỏi của bố mẹ. Năm nay Linh học lớp 11, em trai học lớp 9, kết quả học tập của các con đều được đánh giá khá. Điều đó khiến “mẹ đỡ đầu” và tổ chức Hội thấy ấm lòng vì kết nối, trao yêu thương đúng mục đích, đúng địa chỉ, lan toả tinh thần nhân ái.

Con Bùi Thị Lương, sinh năm 2007 ở thôn Quảng Ích 1, xã Thọ Lập mồ côi bố, mẹ. Mỗi tháng con được các mẹ đỡ đầu của Phòng Thanh tra Công an tỉnh hỗ trợ 500 ngàn đồng. Con đã có thêm niềm tin, hy vọng và nghị lực vươn lên. Con đã vượt qua thử thách và hiện là sinh viên năm nhất một trường đại học. Con được lựa chọn tham dự “Trại hè yêu thương” của Bộ Công an, Chương trình “Hướng dương đón nắng” do Hội LHPN tỉnh tổ chức; tham gia Đoàn đại biểu các cháu thiếu nhi chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và vinh dự được tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Bộ Công an.

Ngoài ra còn có các cháu mồ côi đã nỗ lực vượt khó học tập đạt kết quả học tập tốt như: Nguyễn Thị Trâm Oanh, phường Hàm Rồng; Nguyễn Thị Duyên và Nguyễn Văn Hải, xã Thọ Xuân; Nguyễn Hà My, xã Nông Cống; Vũ Thanh Thúy xã Tống Sơn; Bùi Thị Kim Yến, xã Thượng Ninh...

Đồng chí Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cha sẻ: "Đã có những trường hợp trẻ mồ côi được mẹ đỡ đầu là các công ty, doanh nghiệp nhận vào làm việc sau khi tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp học nghề; nhiều cháu nỗ lực vượt khó học tốt và được kết nạp Đảng trong trường học... Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực, mà còn là thành quả của tình người, niềm tin được gieo đúng lúc, giúp các con trưởng thành và xây dựng tương lai tươi sáng hơn".

Lê Hà