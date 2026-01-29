Xây trường nơi biên giới: Gieo nền tri thức, giữ vững phên dậu Tổ quốc

Giữa vùng biên giới cực Tây của Tổ quốc, nơi núi cao, địa hình chia cắt, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên, đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để chuẩn bị khánh thành. Không chỉ là một công trình giáo dục mới, ngôi trường còn gửi gắm kỳ vọng lớn lao về phát triển con người, củng cố thế trận lòng dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh nơi tuyến đầu biên giới.

Giáo viên cùng lực lượng Biên phòng chuẩn bị cho ngày khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn ở Điện Biên. Ảnh: TTXVN

Giữa vùng biên giới cực Tây của Tổ quốc, nơi núi cao, địa hình chia cắt, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên, đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để chuẩn bị khánh thành. Không chỉ là một công trình giáo dục mới, ngôi trường còn gửi gắm kỳ vọng lớn lao về phát triển con người, củng cố thế trận lòng dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh nơi tuyến đầu biên giới.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn là công trình đầu tiên được triển khai và hoàn thành trong chương trình xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền theo chủ trương của Bộ Chính trị. Từ câu chuyện Si Pa Phìn, ý nghĩa chiến lược, lâu dài của chương trình đang từng bước được hiện thực hóa bằng những công trình cụ thể, bền vững.

Đầu tư cho giáo dục - xây nền tảng vững chắc

Tại xã biên giới Si Pa Phìn, công trình trường nội trú liên cấp được khởi công chỉ chưa đầy 10 ngày sau khi Bộ Chính trị ban hành Thông báo số 81-TB/TW. Dự án được triển khai đúng vào cao điểm mùa mưa lũ Tây Bắc, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp, trong khi yêu cầu về tiến độ hết sức gấp rút.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chỉ sau khoảng 6 tháng thi công, công trình đã cơ bản hoàn thành. Trên công trường, hơn 700 cán bộ, kỹ sư và công nhân thay nhau bám trụ, tổ chức thi công liên tục nhiều ca, nhiều kíp không kể ngày đêm. Bất chấp mưa gió, địa hình hiểm trở và khối lượng công việc lớn, không khí lao động khẩn trương, quyết liệt luôn bao trùm công trường, nhất là trong giai đoạn nước rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, hướng tới ngày khánh thành.

Ông Lê Hồng Thắng, Quyền Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 5, đơn vị chủ đầu tư cho biết: Xác định đây là công trình trọng điểm đầu tiên triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, mang ý nghĩa chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp. Trong điều kiện thi công khắc nghiệt và tiến độ gấp rút, yêu cầu về chất lượng vẫn được đặt lên hàng đầu, với quyết tâm hoàn thiện công trình đúng kế hoạch.

Giáo viên và học sinh háo hức chờ đón ngày khánh thành trường mới. Ảnh: TTXVN phát

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn được xây dựng với quy mô 31 lớp học, khu nội trú, các phòng học bộ môn, nhà đa năng, thư viện, bể bơi và hệ thống sân thể thao đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh. Khi đi vào hoạt động, ngôi trường sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng tri thức, rèn luyện kỹ năng, chắp cánh ước mơ cho con em các dân tộc nơi biên giới.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH &THCS Si Pa Phìn do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 triển khai từ nguồn vốn hỗ trợ của thành phố Hà Nội và nguồn xã hội hóa. Bên cạnh vai trò thi công, Sun Group còn đóng vai trò tư vấn giám sát, hỗ trợ địa phương tối đa trong công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Phát biểu tại lễ khởi công ngày 27/7/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp là một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Xây dựng trường lớp không chỉ để học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là nâng cao chất lượng đời sống nhân dân nơi biên giới, góp phần giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ - đó là con người và cộng đồng dân cư gắn bó với đất, với rừng, với đường biên, cột mốc.

Chiến lược giáo dục dọc tuyến biên giới

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn được xây dựng khang trang, hiện đại. Ảnh: TTXVN phát

Giữa những dãy núi chạm mây nơi biên giới Si Pa Phìn, từng dãy nhà trường mới được xây lên, mang theo niềm háo hức của thầy và trò. Sau mỗi buổi học, nhiều giáo viên và học sinh thường xuyên ghé thăm công trình, mong chờ ngày đầu tiên được dạy và học dưới mái trường khang trang, hiện đại.

Em Vàng Thị Quỳnh, học sinh xã Si Pa Phìn bày tỏ niềm vui: “Con thấy trường mới của chúng con rất to và đẹp. Con cảm thấy rất vui và con sẽ cố gắng học thật tốt”.

Cô Đỗ Như Quỳnh, giáo viên ở xã Si Pa Phìn cho biết, ngay từ khi có thông tin xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp, đội ngũ giáo viên đã rất háo hức, mong chờ ngày được giảng dạy trong môi trường giáo dục mới, đầy đủ điều kiện hơn. Theo cô Quỳnh, với đặc thù địa bàn biên giới, nhiều học sinh ở xa trung tâm, đường đi lại khó khăn, việc học tập còn nhiều hạn chế.

Ngôi trường nội trú liên cấp không chỉ giúp học sinh có điều kiện học tập, sinh hoạt ổn định, mà còn tạo thuận lợi để giáo viên yên tâm công tác, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần giữ chân học sinh đến lớp và từng bước nâng cao mặt bằng dân trí ở địa phương.

Nhìn ngôi trường mới khang trang mọc lên giữa núi rừng Si Pa Phìn, ông Vàng A Sình, Bí thư Chi bộ bản Nậm Chim xúc động chia sẻ “Cả đời tôi mới chứng kiến nơi mình sống có một ngôi trường lớn, hiện đại thế này. Từ nay, học sinh sẽ không còn phải đi xa, leo dốc, vượt suối để đến trường. Phụ huynh cũng yên tâm hơn khi các con được ăn ở, học tập trong môi trường tốt”.

Ước mơ ấy sớm sẽ trở thành hiện thực, không chỉ của riêng thầy trò, nhân dân ở Si Pa Phìn. Hiện nay, toàn tỉnh Điện Biên đang đồng thời triển khai xây dựng 10/15 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở tại các xã biên giới. Các công trình được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước tháng Tám, kịp đón học sinh vào năm học 2026 - 2027.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn được xây dựng khang trang, hiện đại. Ảnh: TTXVN phát

Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khẳng định, xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa mang ý nghĩa giáo dục, vừa góp phần trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Từ Si Pa Phìn, xa hơn, khi 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền trên cả nước được hoàn thành, một mạng lưới giáo dục chiến lược sẽ hình thành dọc theo tuyến đầu Tổ quốc, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển con người, đồng thời củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Từ những viên gạch đầu tiên ở Si Pa Phìn hôm nay, chủ trương lớn của Đảng đang được hiện thực hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, chạm tới từng bản làng, từng gia đình nơi biên giới. Xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp không chỉ là đầu tư cho giáo dục, mà còn là đầu tư cho tương lai đất nước, cho sự ổn định lâu dài của vùng phên giậu, nơi mỗi người dân vừa là chủ thể phát triển, vừa là “cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những ngôi trường mới nơi biên giới chính là minh chứng sinh động cho đường lối đúng đắn, tầm nhìn chiến lược và tính nhân văn sâu sắc của Đảng. Từ những lớp học nơi núi cao, một thế hệ công dân mới đang được ươm mầm - có tri thức, có khát vọng vươn lên, gắn bó với quê hương, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Xuân Tư/TTXVN