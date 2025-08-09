Xây dựng xã Hoạt Giang phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Với quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao, năm 2045 trở thành đô thị, xã Hoạt Giang đã vạch ra các lộ trình quan trọng nhằm phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, giá trị văn hóa, con người và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, tạo bước đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Vũ Xuân Hóa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoạt Giang thăm mô hình kinh tế trang trại của hộ gia đình ông Tống Văn Quân, thôn Thổ Khối.

Xã Hoạt Giang được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập các xã: Hoạt Giang, Yên Dương, một phần của thị trấn Hà Trung, xã Hà Bình, với dân số 21.561 người. Đảng bộ xã hiện có 1.174 đảng viên sinh hoạt tại 41 tổ chức đảng trực thuộc. Với diện tích tự nhiên rộng lớn và dân số đa dạng, sự kết hợp từ các khu vực trước đây mang lại lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và sự phong phú về văn hóa dân cư, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm kỳ 2020-2025, các địa phương đã đoàn kết, chung sức, chủ động và nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết đại hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng tương đối toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu đại hội. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn ứng dụng khoa học công nghệ đến năm 2025 là 50,4ha, gấp 1,68 lần năm 2020. Xã đã thực hiện thành công mô hình sản xuất lúa theo chuỗi liên kết với diện tích gần 18ha; phát triển mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm. Toàn xã đã cơ bản đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ cơ giới hóa các khâu làm đất đạt 100%, thu hoạch đạt hơn 80%.

Lãnh đạo xã Hoạt Giang thăm mô hình trang trại tổng hợp của hộ gia đình anh Lê Văn Thức, thôn Trung Tâm.

Chương trình XDNTM, NTM nâng cao hướng tới xã đô thị văn minh được triển khai đồng bộ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư nâng cấp, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất. 2 xã: Hoạt Giang, Yên Dương đạt xã NTM, xã Hà Bình đạt NTM nâng cao; 100% số thôn đạt chuẩn NTM, 5 thôn đạt NTM kiểu mẫu. Sản phẩm mắm tép Hà Yên được công nhận đạt chuẩn OCOP. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người (năm 2025) ước đạt 58,88 triệu đồng/người, gấp 1,44 lần so với năm 2020. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân ngày càng mật thiết. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp 278 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Sau hơn 1 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy hành chính tại xã đã đi vào hoạt động ổn định, tăng tính hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân; phát huy vai trò chủ động của người dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa chính quyền đến gần dân hơn.

Trên nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong nhiệm kỳ trước, bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm: “Đoàn kết - Trách nhiệm- Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ xã Hoạt Giang đề ra những mục tiêu trong nhiệm kỳ tới khá toàn diện với 11 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, 8 chỉ tiêu về văn hóa xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường, 2 chỉ tiêu về an ninh - quốc phòng và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu đề ra, xã tập trung phát triển nhanh, bền vững và toàn diện với 3 nhiệm vụ trọng tâm, 1 khâu đột phá, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; tập trung sắp xếp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp nhanh và bền vững gắn với xây dựng các tiêu chí xã NTM nâng cao. Tập trung xây dựng quy hoạch trung tâm xã, đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật theo hướng đô thị gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và phát triển kinh tế tư nhân. Thực hiện tốt khâu đột phá tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành của chính quyền để nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Công nhân Công ty TNHH THN Autoparts Việt Nam (xã Hoạt Giang) trong ca sản xuất.

Trong đó, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị, hiệu quả trên một đơn vị diện tích. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, nhất là đầu tư từ các doanh nghiệp có tiềm lực, thương hiệu trong mạng lưới sản xuất nông nghiệp. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp - xây dựng. Tập trung xây dựng quy hoạch xã mới, đặc biệt quy hoạch khu trung tâm hành chính; phát triển các khu dân cư mới, các khu thương mại, dịch vụ. Khuyến khích phát triển mạnh các ngành công nghiệp, tiểu- thủ công nghiệp; ưu tiên phát triển các ngành sản xuất công nghệ cao thân thiện với môi trường; duy trì các ngành sản xuất có lợi thế và thu hút nhiều lao động tham gia.

Thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển đồng bộ hệ thống thương mại, dịch vụ, các ngành, nghề dịch vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chương trình mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho Nhân dân. Chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào mọi lĩnh vực.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính tận tình, chu đáo.

Đồng chí Vũ Xuân Hóa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết: Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trên, Đảng bộ xã Hoạt Giang đề ra các giải pháp mang tính đột phá, trọng tâm của từng lĩnh vực. Trong đó, chú trọng phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, giá trị văn hóa, con người và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đưa địa phương trở thành một trong những trung tâm của khu vực về công nghiệp nhẹ, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao. Đồng thời, phát triển mạnh mẽ lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, chuyển đổi số; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Giữ vững ổn định chính trị; mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác, liên kết phát triển với các xã trong khu vực và cả tỉnh; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2025-2030: - Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm ước đạt 10,5%. - Thu nhập bình quân đầu người/năm, năm 2030 đạt 77 triệu đồng. - Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2026-2030 là 120ha. - Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 7%. - Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ, đường tỉnh) được cứng hóa đến năm 2030 đạt 95%. - Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số năm 2030 đạt 97%. - Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia năm 2030 đạt 83,3%. - Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 0,5%. - Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh năm 2030 đạt 99,8%. - Tỷ lệ đảng viên mới kết nạp hằng năm đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên.

Bài và ảnh: Phan Nga