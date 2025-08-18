Xây dựng lực lượng công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân (CAND) phải thực sự là người bạn, người em, người đồng chí tin cậy của Nhân dân”. Lời dạy thiêng liêng ấy đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng công an Thanh Hóa. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công an tỉnh đã xác định, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ then chốt, là yếu tố quyết định sức mạnh và sự bền vững của tổ chức.

Lực lượng công an ra quân tấn công trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Công an Thanh Hóa luôn chú trọng giáo dục, quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác này được thực hiện thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, học tập nghị quyết, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, các cuộc thi tìm hiểu, tọa đàm... Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Bên cạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Công an tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, củng cố kỷ luật, kỷ cương trong toàn lực lượng. Các quy định về điều lệnh, về thái độ, tác phong làm việc, về phòng chống sai phạm được thực hiện nghiêm túc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều ý thức được trách nhiệm của mình, tuân thủ pháp luật, quy trình công tác, giữ gìn nghiêm ngặt tư cách người CAND. Cùng với đó, Công an tỉnh luôn đẩy mạnh xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, gắn liền với việc giữ gìn và phát huy những giá trị cốt lõi: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang thực hiện quyết liệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hợp lý, chuyên sâu vào từng lĩnh vực công tác, từng địa bàn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Công an tỉnh đặc biệt chú trọng. Công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, phẩm chất được tiến hành bài bản, tạo nguồn cán bộ chất lượng cao cho các nhiệm vụ.

Công an Thanh Hóa là một trong những đơn vị công an cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước sớm tham mưu với tỉnh chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường bảo đảm tiềm lực an ninh trật tự theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, nhất là trong việc đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của công an các cấp, bảo đảm đồng bộ, hiện đại.

Lực lượng công an tuyên truyền cho các tiểu thương về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Với nền tảng tư tưởng và tổ chức vững chắc, Công an Thanh Hóa đã và đang thể hiện sức mạnh toàn diện trên mọi mặt trận đấu tranh giữ gìn an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm vững chắc an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, “hình thành điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng công an trong tỉnh liên tiếp đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm, bắt giữ nhiều đối tượng hình sự cộm cán, gây bức xúc trong dư luận Nhân dân. Từ năm 2020 đến nay, lực lượng công an Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ 2.722 vụ, 5.375 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 62,35kg heroin, 213kg ma túy tổng hợp, 160kg nhựa, quả thuốc phiện... Kịp thời ngăn chặn 3.375 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bắt giữ, khởi tố 468 vụ, 1.039 đối tượng hoạt động liên quan đến tội phạm “tín dụng đen”; khởi tố 747 vụ, 1.600 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường. Đặc biệt, từ cuối tháng 6/2025 đến nay liên tiếp đấu tranh triệt xóa tận gốc 3 băng nhóm, bắt giữ 30 đối tượng hoạt động gây mất ổn định môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và gây bức xúc trong dư luận Nhân dân...

Công an tỉnh Thanh Hóa tích cực đi đầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội. Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của Nhân dân. Trong đó, đã hoàn thành thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” cũng như thực hiện và hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chíp và kích hoạt định danh điện tử. Tổ chức đợt cao điểm thu nhận trên 37.388 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, qua đó đã xác định được 3 danh tính liệt sĩ. Đồng thời, tham mưu, thành lập trên 4.000 tổ công nghệ số cộng đồng, 166 tổ hỗ trợ kỹ thuật tại các xã, phường. Phát huy hiệu quả 1.662 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” và 2.101 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”...

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai bài bản, rộng rãi gắn với thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia, các cuộc vận động, phong trào thi đua của tỉnh, đơn vị, địa phương... tạo động lực mạnh mẽ, sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân.

Những thành tích mà Công an Thanh Hóa đạt được trong suốt thời gian qua là minh chứng rõ nét cho sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự tin yêu, đùm bọc của Nhân dân, Công an Thanh Hóa sẽ tiếp tục vững bước trên hành trình bảo vệ bình yên cuộc sống, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tô thắm thêm những trang sử vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam.

Bài và ảnh: Quốc Hương