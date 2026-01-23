Xây dựng gia đình học tập gắn với gia đình văn hóa

Từ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể cùng sự chủ động của hội khuyến học (HKH) các cấp, phong trào xây dựng gia đình học tập (GĐHT) gắn với gia đình văn hóa (GĐVH) ở các địa phương trong tỉnh đã thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng tham gia, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh trong thời đại mới.

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh trao thưởng cho học sinh và hộ gia đình học tập tiêu biểu của thôn Đồng Lòng, xã Hoằng Lộc trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực tiễn đã minh chứng, đất nước muốn có được nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giữ gìn được văn hiến, phát triển, văn minh, thì không thể không coi trọng và phát triển văn hóa gia đình, văn hóa dòng họ. Và muốn có một xã hội học tập (XHHT) thì không thể coi nhẹ sự học ở mỗi gia đình, mỗi dòng họ. Từ vai trò, ý nghĩa đó, trong nhiều thập kỷ qua, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra không ít quyết sách nhằm phát huy vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng XHHT như: Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; Quyết định số 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030”... Bám sát những quyết sách, chủ trương này, cấp ủy, chính quyền, các cấp HKH trong tỉnh đã thực thi những giải pháp thiết thực, sát với từng đơn vị, địa phương nhằm huy động sự vào cuộc của mỗi gia đình, dòng họ trong xây dựng XHHT. Đặc biệt, HKH các cấp đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các đơn vị liên quan bình xét, đánh giá, công nhận các danh hiệu GĐHT gắn với bình xét danh hiệu GĐVH và thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tại thôn Đồng Lòng, xã Hoằng Lộc, việc xây dựng GĐHT gắn với GĐVH được ban công tác mặt trận thôn, chi HKH thôn triển khai theo kế hoạch và mục tiêu đề ra sát với thực tế địa phương. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, để không bị gián đoạn quá trình xây dựng mô hình GĐHT gắn với GĐVH, ban công tác mặt trận thôn, chi HKH thôn đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền; vận động tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia mô hình và tích cực thực hiện các tiêu chí để trở thành những GĐHT, GĐVH theo yêu cầu đặt ra tại Quyết định số 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Qua thống kê, hết năm 2025 toàn thôn Đồng Lòng có 95% trong số 302 hộ gia đình được công nhận GĐVH; phần lớn các GĐVH cũng là GĐHT. Kết quả này không chỉ góp phần củng cố tình đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong gia đình và cộng đồng, mà còn góp phần vào việc hoàn thành các tiêu chí XDNTM kiểu mẫu của thôn trong năm 2025.

Tại các xã Lưu Vệ, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Tiến... với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự năng động của HKH, phong trào xây dựng GĐHT gắn với GĐVH đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong quá trình thực hiện, ngoài công tác tuyên truyền, vận động, các địa phương đã lồng ghép nhiệm vụ này vào các phong trào thi đua như: xây dựng “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; việc thực hiện nếp sống văn minh, quy ước, hương ước ở các thôn, làng... Đồng thời đẩy mạnh việc thành lập, đưa vào hoạt động các câu lạc bộ (CLB) như: CLB “Hạnh phúc gia đình”, CLB “Gia đình phát triển bền vững”, CLB “Liên thế hệ”... Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Lưu Vệ Nguyễn Văn Hưng cho biết: "Với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực từ nhiều phía, phong trào xây dựng GĐHT gắn với GĐVH trên địa bàn xã ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp Nhân dân, trở thành mục tiêu phấn đấu của mỗi gia đình. Hết năm 2025, toàn xã có 7.795 hộ gia đình đã được công nhận GĐVH, chiếm tỷ lệ 86,5% tổng số hộ toàn xã. Qua đánh giá, gần như 100% GĐVH cũng là những GĐHT".

Theo thống kê của HKH Thanh Hóa, hiện toàn tỉnh có 821.031/956.972 gia đình được công nhận GĐHT, đạt tỷ lệ 85,79%. Đối với GĐVH, qua rà soát, thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hết năm 2025 số gia đình được công nhận GĐVH trong toàn tỉnh đạt 85,4%. Đánh giá của ngành chức năng cũng như HKH tỉnh cho thấy, qua phong trào xây dựng GĐHT gắn với GĐVH, các gia đình đã nâng cao ý thức, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động, sản xuất để ổn định cuộc sống; tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa và NTM ở khu dân cư. Đặc biệt, các gia đình đã tham gia tích cực việc phòng, chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội cũng như thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống vì một tương lai tươi sáng, vì một xã hội công bằng, văn minh.

Bài và ảnh: Lê Phong