Xây dựng đội ngũ công nhân, lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao

Xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với chuyển đổi số cho đoàn viên, người lao động. Qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ công nhân năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam động viên công nhân lao động tham dự hội thi tay nghề giỏi.

Thực hiện Chương trình số 37-CTr/TU ngày 9/9/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện khâu đột phá xây dựng đội ngũ công nhân, lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 168/KH-LĐLĐ nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp với phương châm lấy người lao động và doanh nghiệp làm trung tâm. Theo đó, các công đoàn xã, phường và công đoàn cơ sở (CĐCS) đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn tại từng địa phương, đơn vị và doanh nghiệp. Tại các doanh nghiệp có đông công nhân, lao động, phong trào nâng cao tay nghề, rèn luyện tác phong công nghiệp diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghề, phổ biến kiến thức công nghệ thông tin, trang bị kỹ năng bảo đảm an toàn trên môi trường số và nhân rộng mô hình “Giờ giải lao số”.

Phong trào thi đua lao động sản xuất tiếp tục được đẩy mạnh, lan tỏa sâu rộng, với 123 đơn vị tổ chức hội thi tay nghề giỏi, khơi dậy hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị. Cùng với đó, các cấp công đoàn chủ động phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, ký kết mới, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động; kịp thời tôn vinh, biểu dương 50 doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác đào tạo, chăm lo và phát triển toàn diện đội ngũ công nhân, lao động.

Điển hình tại phường Quảng Phú, công đoàn phường phối hợp với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có đông lao động, tổ chức hội thi tay nghề giỏi. Cùng với đó, mô hình “Mỗi đoàn viên công đoàn một ý tưởng sáng tạo” được triển khai tại Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức và Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, khuyến khích đoàn viên phát huy trí tuệ, đề xuất sáng kiến, cải tiến quy trình làm việc. Mô hình “Công đoàn số - Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn” được triển khai thí điểm tại Công ty TNHH Giày Aresa Việt Nam và Công ty TNHH Công nghệ mới Jiayi Việt Nam, tập trung số hóa công tác quản lý đoàn viên, đổi mới hoạt động tuyên truyền, khảo sát, lấy ý kiến trên môi trường số.

Tại Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam, Ban Chấp hành CĐCS ký kết quy chế phối hợp với ban giám đốc doanh nghiệp, phát động phong trào “Sáng kiến, cải tiến” gắn với cơ chế khen thưởng thỏa đáng. Cùng với đó, hội thi thợ giỏi của công ty thu hút gần 1.600 công nhân thuộc 8 chuyền sản xuất tham gia tranh tài ở tất cả các công đoạn, tạo động lực để người lao động tích cực rèn luyện tay nghề, nâng cao năng suất và khẳng định năng lực bản thân.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phó trưởng Ban Công tác Công đoàn, LĐLĐ tỉnh, cho biết: “Hằng năm, tổ chức công đoàn phấn đấu có ít nhất 80% đoàn viên, công nhân tại các doanh nghiệp có CĐCS được bồi dưỡng nâng cao tay nghề, tác phong công nghiệp, kỹ năng sống; tối thiểu 75% được phổ cập kiến thức công nghệ thông tin và an toàn trên môi trường số. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% doanh nghiệp có CĐCS trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp triển khai kế hoạch đào tạo lại, nâng cao tay nghề; trên 90% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; 100% doanh nghiệp có CĐCS tổ chức đối thoại định kỳ về việc làm, thu nhập và tay nghề. Giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh đặt mục tiêu đóng góp tối thiểu 40.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn”.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới tuyên truyền, chú trọng khảo sát nhu cầu đào tạo, việc làm; xây dựng dữ liệu số quản lý lao động; thúc đẩy đào tạo theo mô hình liên kết “Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp - công đoàn”. Đồng thời, đổi mới các phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, xây dựng ngân hàng sáng kiến công nhân Thanh Hóa; xác minh giá trị làm lợi, khả năng áp dụng, chuyển giao, nhân rộng và tăng cường chăm lo đời sống, phúc lợi, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động...

Với tinh thần chủ động, đổi mới và phương châm hành động quyết liệt, các cấp công đoàn trong tỉnh đang từng bước xây dựng lực lượng công nhân xứ Thanh vững vàng bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, thích ứng linh hoạt với yêu cầu chuyển đổi số; thực sự trở thành lực lượng tiên phong, đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Bài và ảnh: Thanh Huê