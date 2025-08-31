Xã Yên Thọ có gần 23 nghìn nhân khẩu được nhận quà Tết Độc lập

Chiều 31/8, xã Yên Thọ tổ chức trao quà cho người dân trên địa bàn theo chủ trương tại Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ về việc tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Người dân xã Yên Thọ đến địa điểm nhận quà Tết Độc lập.

Theo rà soát, trên địa bàn xã Yên Thọ có 5.187 hộ với 22.847 nhân khẩu được nhận quà Tết Độc lập. Để việc trao quà bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và kịp thời, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò trách nhiệm, sự chủ động của các phòng, ban, đơn vị của địa phương.

Xã Yên Thọ thành lập Tổ chỉ đạo chung và 29 Tổ công tác phụ trách ở các thôn thực hiện công tác rà soát, hướng dẫn và trao quà cho Nhân dân.

Địa phương phấn đấu trong chiều nay 31/8 sẽ hoàn thành việc trao quà để người dân vui Tết Độc lập.

Quốc Hương