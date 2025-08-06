Xã Thọ Xuân: Đoàn kết - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển

Với quyết tâm phấn đấu xây dựng xã Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2030 và trở thành đô thị loại V trước năm 2045, xã Thọ Xuân đã hoạch định những đường hướng quan trọng nhằm tạo đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Người dân đến làm các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thọ Xuân. Ảnh: Lê Phượng

Xã Thọ Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Thọ Xuân, xã Xuân Hồng, xã Xuân Trường và xã Xuân Giang, có diện tích tự nhiên 27,4km2, dân số 34.346 người. Quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của các địa phương bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của đảng bộ và Nhân dân, đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể như sau:

Kinh tế - xã hội luôn được duy trì và có nhiều khởi sắc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, thương mại. Trong đó, năm 2025 tỷ trọng nông nghiệp, thủy sản còn gần 14%; công nghiệp - xây dựng chiếm gần 47%; dịch vụ - thương mại 39,06%.

Chương trình xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tập trung ưu tiên phát triển kinh tế, chuyển đổi vùng sản xuất, tích hợp văn hóa - thể thao - môi trường - an ninh... nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, lập quy hoạch, đầu tư xây dựng, chất lượng công trình xây dựng được quan tâm thực hiện; đã tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp trong triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

Khoa học - công nghệ, chuyển đổi số được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến trong tư duy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy kinh tế phát triển, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Công tác chuyển đổi số được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả quan trọng trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; hệ thống truyền hình trực tuyến, phần mềm TDOffice đi vào hoạt động đã nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Những kết quả nổi bật đạt được giai đoạn 2020-2025 đã tạo đột phá, góp phần xây dựng xã Thọ Xuân phát triển nhanh, toàn diện. Điều đó được minh chứng thông qua kết quả thu ngân sách trên địa bàn hàng năm. Việc thu ngân sách được thực hiện đồng bộ, khai thác có hiệu quả gắn với nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu. Chi ngân sách đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách và tập trung chi cho đầu tư phát triển. Các hoạt động tín dụng được đổi mới, đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu của Nhân dân. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 của xã ước đạt 77,4 triệu đồng/người. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt gần 100%...

Một góc trung tâm xã Thọ Xuân hôm nay. Ảnh: Tuấn Kiệt

Nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm hành động “Đoàn kết - Trách nhiệm- Đột phá - Phát triển”, xã Thọ Xuân quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 26/26 chỉ tiêu chủ yếu, gồm 12 chỉ tiêu về kinh tế, 8 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 2 chỉ tiêu về môi trường, 2 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, xã phấn đấu thực hiện hiệu quả 5 nhóm giải pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; 3 nhóm giải pháp về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Song song với đó, Đảng bộ xã cũng đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh và hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tiếp tục tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ; hoàn thành lấp đầy cụm công nghiệp Thọ Nguyên (giai đoạn 1, 2), được cấp có thẩm quyền chấp thuận mở rộng cụm công nghiệp theo đúng quy hoạch. Thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá về xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ hiện đại; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Nhiệm kỳ 2025-2030 được xã Thọ Xuân xác định là nhiệm kỳ đột phá, phát triển để chung tay, góp sức cùng với cả tỉnh, cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tin rằng, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và Nhân dân, xã Thọ Xuân sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đề ra; đồng thời sớm đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2030 và trở thành đô thị loại V trước năm 2045.

Thái Xuân Cường

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thọ Xuân