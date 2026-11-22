Xã Thiệu Hóa tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, xã Thiệu Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân tham gia.

Xã Thiệu Hóa tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các vận động viên thi đấu sôi nổi tại Giải bóng chuyền hơi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là Giải bóng chuyền hơi nam, nữ năm 2026 với sự tham gia của 21 đội bóng, gồm 13 đội nam và 8 đội nữ đến từ các thôn, trường học, cơ quan trên địa bàn.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả đã góp phần tạo nên ngày hội thể thao rộng khắp, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Cùng với hoạt động thể thao, chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng với sự tham gia của 20/20 thôn đã mang đến không gian nghệ thuật phong phú, đậm đà bản sắc văn hóa quê hương. Các đội văn nghệ biểu diễn nhiều tiết mục múa, hát được dàn dựng công phu, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tình yêu cuộc sống và những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Lãnh đạo xã Thiệu Hóa trao giải cho các đội bóng đạt thành tích tại Giải bóng chuyền hơi năm 2026.

Thông qua các hoạt động, xã Thiệu Hóa tạo điều kiện để các thôn giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng; khuyến khích Nhân dân tích cực rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần.

Thanh Mai