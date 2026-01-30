Xã Thiệu Hóa ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 30/01/2026, tại Lễ phát động ra quân chỉnh trang cảnh quan môi trường chào Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, UBND xã Thiệu Hóa đã chính thức triển khai thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã giai đoạn 2026 - 2030.

Lãnh đạo UBND xã Thiệu Hóa cùng các cơ quan, đoàn thể và Nhân dân tham gia Lễ phát động.

Đợt ra quân chỉnh trang cảnh quan môi trường chào Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ tập trung vào các hoạt động: Tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các tuyến giao thông chính và khu vực công cộng; chỉnh trang cảnh quan; trồng và chăm sóc cây xanh, xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, tạo diện mạo khang trang phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Công nhân vệ sinh môi trường thu gom rác thải, làm sạch tuyến đường trung tâm xã.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại các thôn, khu phố, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa phong trào “toàn dân chung tay bảo vệ môi trường”. Từ ngày 1/2/2026, xã Thiệu Hóa cũng sẽ phối hợp với Hợp tác xã Dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt tập trung, vận chuyển ra khỏi địa bàn để xử lý theo quy định, bảo đảm thường xuyên, liên tục, khắc phục triệt để tình trạng tồn đọng rác sinh hoạt gây ô nhiễm trong thời gian qua.

Lễ phát động góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh.

Việc tổ chức Lễ phát động ra quân chỉnh trang cảnh quan môi trường là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng diện mạo đô thị khang trang, nâng cao ý thức và lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh. Đồng thời góp phần hiện thực mục tiêu xây dựng xã Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026, tạo nền tảng cho lộ trình phát triển theo hướng đô thị, phấn đấu trở thành phường trước năm 2030.

Thanh Mai