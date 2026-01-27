Xã Quý Lộc tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm theo Chỉ thị 50-CT/TW

Sáng 27/1, Đảng ủy xã Quý Lộc tổ chức hội nghị sinh hoạt chi bộ điểm tại thôn Đông Sơn, triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Các đồng chí lãnh đạo xã và Bí thư chi bộ, chi ủy 43 thôn, cơ quan đơn vị, trường học trong toàn đảng bộ tham dự buổi sinh hoạt.

Đồng chí Đặng Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu khai mạc sinh hoạt chi bộ điểm thôn Đông Sơn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã, nhấn mạnh: Hội nghị nhằm quán triệt Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư, các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Thanh Hóa; đồng thời đề nghị chi bộ tập trung nâng cao tính lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu, gắn sinh hoạt với nhiệm vụ thực tiễn địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa nội dung sinh hoạt.

Đảng viên chi bộ thôn Đông Sơn và các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt.

Hội nghị sinh hoạt chi bộ điểm thôn Đông Sơn có 15/23 đảng viên tham dự; thực hiện điểm danh trên ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, thông báo tình hình nộp đảng phí và đánh giá nhiệm vụ của đảng viên.

Đảng viên phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các ý kiến tập trung đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026, trọng tâm là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động các đoàn thể, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng công nghệ, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, bảo vệ môi trường và nắm bắt kịp thời dư luận Nhân dân.

Thay mặt chi ủy, Bí thư chi bộ thôn Đông Sơn tiếp thu các ý kiến đóng góp của đảng viên để bổ sung, hoàn thiện nội dung sinh hoạt, phân công nhiệm vụ và đề ra biện pháp khắc phục kịp thời; đồng thời thông qua dự thảo Nghị quyết sinh hoạt thường kỳ tháng 2/2026 và chấm điểm, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã sẽ rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư và các hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Đảng ủy xã đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết Bính Ngọ năm 2026.

Lê Hà