Đời sống - Xã hội

Phường Nguyệt Viên trao 399 suất quà Tết cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Thanh Huê
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 2/2, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Nguyệt Viên tổ chức chương trình trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phường Nguyệt Viên trao 399 suất quà Tết cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 2/2, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Nguyệt Viên tổ chức chương trình trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phường Nguyệt Viên trao 399 suất quà Tết cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo phường Nguyệt Viên trao quà cho hộ nghèo.

Tại chương trình, lãnh đạo phường Nguyệt Viên và các đơn vị đã trao 399 suất quà quà cho hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Phường Nguyệt Viên trao 399 suất quà Tết cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo phường Nguyệt Viên trao quà cho hộ cận nghèo.

Tổng kinh phí cho hoạt động an sinh xã hội này trị giá trên 300 triệu đồng được trích từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” phường Nguyệt Viên và hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp gồm: Hiệp hội Doanh nghiệp phường Nguyệt Viên, Tổng Công ty CP Hợp Lực, Công ty TNHH Hoàng Tuấn, Ngân hàng Agribank Chi nhánh số 4, Chùa Giáp Hoa.

Phường Nguyệt Viên trao 399 suất quà Tết cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo phường Nguyệt Viên trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với công tác an sinh xã hội, góp phần giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nguyệt Viên đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, đầm ấm và nghĩa tình.

Thanh Huê

