Xã Lưu Vệ khen thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh và tổ chức Tết Khuyến học xuân Bính Ngọ 2026

Chiều 26/1, UBND xã Lưu Vệ tổ chức hội nghị trao thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026 và Tết Khuyến học xuân Bính Ngọ 2026.

Đại diện lãnh đạo xã Lưu Vệ và Sở Giáo dục và Đào tạo trao thưởng cho học sinh đoạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh đã được đại diện Hội Khuyến học xã Lưu Vệ thông tin về vai trò, ý nghĩa của Tết Khuyến học cũng như kết quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2025 trên địa bàn, đồng thời phát động xây dựng quỹ khuyến học năm 2026.

Chủ tịch Hội Khuyến học xã Lưu Vệ Nguyễn Quang Trưng báo cáo kết quả hoạt động khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã Lưu Vệ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học xã Lưu Vệ Nguyễn Quang Trưng, nhiều năm qua, Tết Khuyến học đã trở thành truyền thống, nét đẹp văn hóa tại nhiều dòng họ, địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung, xã Lưu Vệ nói riêng, nhằm giáo dục, cổ vũ truyền thống hiếu học, huy động nguồn lực, sức mạnh toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo và công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Cô giáo Lê Thị Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du báo cáo kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa tham dự kỳ thi cấp tỉnh năm học 2025-2026 của xã Lưu Vệ.

Các em học sinh dự hội nghị trao thưởng.

Cũng tại hội nghị, đại diện Trường THCS Nguyễn Du đã báo cáo kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa tham dự kỳ thi cấp tỉnh năm học 2025-2026. Theo đó, xã Lưu Vệ có 37 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, kết quả có 35 học sinh đoạt giải, xếp thứ 4/166 xã, phường toàn tỉnh. Trong đó có 3 giải Nhất, 16 giải Nhì, 12 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Điển hình có em Trịnh Minh Quang, học sinh Trường THCS Nguyễn Du đoạt giải Nhất môn Tiếng Anh; em Nguyễn Hoàng Anh, học sinh Trường THCS Nguyễn Du đoạt giải Nhất môn Khoa học tự nhiên; em Nguyễn Văn Hai, Trường THCS Tân Phong I đoạt giải Nhất môn Giáo dục công dân...

Chủ tịch UBND xã Lưu Vệ Đỗ Trí Hòa phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Lưu Vệ trao thưởng cho các đơn vị đạt thành tích trong phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Lãnh đạo xã Lưu Vệ và Sở Giáo dục và Đào tạo trao Giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho học sinh đoạt giải cấp tỉnh.

Đại diện Hội Khuyến học xã Lưu Vệ và các tổ chức, doanh nghiệp trao thưởng cho học sinh đoạt giải cấp tỉnh.

Với kết quả đạt được, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo xã Lưu Vệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học xã, các tổ chức, doanh nghiệp đã biểu dương và trao thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn học sinh giỏi; trao thưởng cho 35 học sinh đoạt giải cấp tỉnh và 50 học sinh có tinh thần nỗ lực vượt khó đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện.

Phong Sắc