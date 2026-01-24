Xã Hoa Lộc tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026

Sáng 24/1, xã Hoa Lộc tổ chức chương trình Tết khuyến học xuân Bính Ngọ 2026, tuyên dương, khen thưởng các học sinh và giáo viên có thành tích cao tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Lãnh đạo xã Hoa Lộc khen thưởng em Lê Đình Hoàng, học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn, đoạt giải Ba môn Toán trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2026.

Năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, công tác khuyến học, khuyến tài, bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp trên địa bàn xã Hoa Lộc tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026, toàn xã có 69 học sinh đoạt giải (đạt 94,5%); trong đó, có 13 giải Nhất, 23 giải Nhì, 19 giải Ba, 14 giải Khuyến khích; khối học sinh THCS xếp thứ 15/166 xã, phường toàn tỉnh; Trường THPT Hậu Lộc 1 xếp thứ 2 toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND xã Hoa Lộc Ngọ Viết Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Hoa Lộc Ngọ Viết Thắng ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các em học sinh và các thầy cô giáo đã đạt được. Thay mặt lãnh đạo xã, đồng chí kêu gọi và phát động đến toàn thể cộng đồng, các bậc phụ huynh, các gia đình, dòng họ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã, tích cực tham gia vào công tác khuyến học, khuyến tài, đóng góp sức người, sức của, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài từ gia đình, dòng họ, khu dân cư.

Hội Khuyến học xã Hoa Lộc trao học bổng cho các em học sinh xuất sắc.

Lãnh đạo xã Hoa Lộc khen thưởng các đội tuyển có thành tích xuất sắc của các nhà trường.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Hoa Lộc đã khen thưởng các em học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh; khen thưởng 1 học sinh người địa phương đang học tập tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn vừa xuất sắc đoạt giải Ba tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2026.

Hội Khuyến học xã Hoa Lộc tiếp nhận tài trợ quỹ khuyến học, khuyến tài.

Cũng tại buổi lễ, Hội Khuyến học xã Hoa Lộc đã tiếp nhận tài trợ xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Linh Hương