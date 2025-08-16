Xã Cẩm Vân: Bứt phá mạnh mẽ - Vươn tầm cao mới

Sau sáp nhập, với quyết tâm đổi mới toàn diện, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Cẩm Vân luôn phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có để tạo bước đột phá mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế, hạ tầng và văn hóa - xã hội... Từ đó, tạo dựng nền móng vững chắc, tiếp thêm niềm tin và khát vọng để xã vươn lên trong chặng đường phía trước.

Các đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ các cơ quan Đảng xã Cẩm Vân lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: P.V

Dấu ấn nhiệm kỳ

Xã Cẩm Vân hiện được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng từ 4 xã: Cẩm Vân, Cẩm Yên, Cẩm Châu và Cẩm Tâm. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã cũ đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đã đề ra, tạo tiền đề quan trọng để xã Cẩm Vân mới đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, nổi bật là kinh tế có bước phát triển khá, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Trên địa bàn xã đã hình thành nhiều mô hình phát triển kinh tế lâm nghiệp, trồng cây ăn quả, nuôi ong lấy mật phát triển ổn định mang lại thu nhập cao. Công nghiệp, dịch vụ thương mại có bước phát triển góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Giá trị của ngành công nghiệp, xây dựng và giao thông là 140,89 tỷ đồng, chiếm 27% cơ cấu kinh tế.

Chất lượng hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền ngày càng được nâng lên với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân. Các danh hiệu thôn, làng văn hóa, gia đình văn hóa ngày càng tăng. Hiện xã có 21/21 thôn và 10/10 trường học đạt tiêu chí đơn vị văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Lĩnh vực giáo dục ngày càng phát triển theo hướng chuẩn hóa, xã hội hóa. Quy mô trường lớp duy trì ổn định, chất lượng giáo dục toàn diện có sự chuyển biến, chất lượng giáo dục mũi nhọn tăng dần qua các năm. Tỷ lệ phổ cập giáo dục đạt 100%, trong đó trẻ mầm non 5 tuổi ra lớp đạt 100%; phổ cập giáo dục tiểu học và THCS đạt mức độ 3. Hiện xã có 10/10 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia (trong đó có 2 trường đạt chuẩn mức độ 2), đạt tỷ lệ 100% so với mục tiêu nghị quyết.

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm, an sinh xã hội và đời sống Nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm của xã luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, xã đã rà soát, hỗ trợ xây mới được 54 căn nhà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ bao phủ BHYT bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt hơn 90%.

Trong nhiệm kỳ, xã Cẩm Vân cũ tiếp tục củng cố nâng cao tiêu chí NTM sau khi được công nhận; các xã Cẩm Yên, Cẩm Tâm và Cẩm Châu đều đã hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM sớm 2 năm so với kế hoạch. Sau khi đã được công nhận, các xã tập trung duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển sản phẩm OCOP. Hiện xã đã có 2 sản phẩm bánh lá Hương Diệu Sơn và giò lụa Quyết Châu được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao.

Những thành quả này là minh chứng sinh động cho chủ trương đúng đắn của Đảng bộ xã với các quyết sách sáng tạo, sát thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân. Cùng với đó là sự sâu sát, chỉ đạo linh hoạt của các cấp chính quyền, và trên hết là sự đồng thuận, chung tay góp sức của người dân. Đây là bước chuyển căn bản, tạo đà vững chắc cho xã trên hành trình phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.

Quyết tâm tạo bước đột phá mới

Nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ xã đang dồn lực tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể, đó là: Tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã, bảo đảm quy hoạch đồng bộ, có tính kết nối, tạo dư địa phát triển lâu dài. Tập trung phát triển kinh tế theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng sau sáp nhập, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, thương mại - dịch vụ và huy động đa dạng nguồn lực cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ Công an xã Cẩm Vân lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: P.V

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đề ra 3 chương trình trọng tâm, đó là: Chương trình phát triển nông nghiệp gắn với XDNTM; Chương trình tăng cường đầu tư nguồn lực cho phát triển giáo dục và đào tạo; Chương trình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng bộ xã cũng xác định 2 khâu đột phá, đó là: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về khoa học công nghệ, chuyển đổi số; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phục vụ Nhân dân; tập trung, huy động mọi nguồn lực, thu hút đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình trọng điểm về hệ thống đường giao thông phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị hành chính mới.

Cùng với đó, Đảng bộ xã đã đề ra 11 chỉ tiêu về kinh tế, 8 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường, 2 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... Cụ thể là, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã bình quân hằng năm 7%. Đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người/năm là 62 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 1%. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự hằng năm đạt trên 85%...

Để đạt được các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, Đảng bộ xã đề ra các giải pháp cho từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ cụ thể. Về phát triển kinh tế, tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng sau sáp nhập, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, thương mại - dịch vụ và huy động đa dạng nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng theo hướng hiện đại, bảo đảm quy hoạch đồng bộ, có tính kết nối, tạo dư địa phát triển lâu dài.

Về văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, chuyển đổi số, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

Nhiệm kỳ mới, với những nhiệm vụ, mục tiêu mới, tin rằng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Đảng bộ và Nhân dân xã Cẩm Vân sẽ tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng đã đề ra.

Bùi Thanh Minh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Vân