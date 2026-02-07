Hotline: 0822.173.636   |

Xã Cẩm Thạch tổ chức chương trình “Tết Nhân ái” xuân Bính Ngọ 2026

Thuỳ Linh
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7/2, xã Cẩm Thạch tổ chức chương trình “ Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Sáng 7/2, xã Cẩm Thạch tổ chức chương trình Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho người dân xã Cẩm Thạch.

Tại chương trình, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Cẩm Thạch và các nhà tài trợ đã trao 66 suất quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Công an Trại giam Thanh Cẩm tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong dịp này, xã Cẩm Thạch tổ chức hội chợ gồm 11 gian hàng, tặng quà Tết cho 500 hộ nghèo, cận nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn thông qua hình thức đổi phiếu lấy quà. Mỗi phiếu tương đương 1 suất quà trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, hội chợ có một gian cắt tóc miễn phí cho người dân.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và xã Cẩm Thạch thăm hỏi, tặng quà người dân tại chương trình.

Chương trình được tổ chức nhằm huy động sự tham gia, đóng góp của cộng đồng xã hội trợ giúp về vật chất và tinh thần để mọi người dân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân, đón Tết đầm ấm, vui tươi, “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tính đến thời điểm hiện tại, xã Cẩm Thạch đã huy động được gần 1.000 suất quà từ các nhà tài trợ để chăm lo tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thuỳ Linh

