Xã An Nông phát động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”

Chiều 14/10, xã An Nông tổ chức hội nghị phát động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, "Quỹ đền ơn đáp nghĩa” năm 2026 và vận động mở sổ tiết kiệm tặng thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Lãnh đạo xã An Nông tham gia ủng hộ "Quỹ vì người nghèo”.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Nông kêu gọi cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, tích cực đóng góp nguồn lực chăm lo cho người nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người có công với cách mạng.

Theo đó, xã vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” từ ngày 15/10 đến 25/10; "Quỹ đền ơn đáp nghĩa” từ ngày 15/10 đến 31/10. Nguồn kinh phí nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cải thiện đời sống, phát triển sinh kế; đồng thời chăm lo cho người có công với cách mạng và thân nhân gia đình chính sách.

Đại diện UBND và Ủy ban MTTQ xã An Nông kêu gọi cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân tham gia ủng hộ "Quỹ vì người nghèo”.

Xã An Nông cũng phát động vận động kinh phí mở sổ tiết kiệm tặng thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027. Thời gian vận động từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, phấn đấu mỗi tân binh được tặng ít nhất một sổ tiết kiệm trị giá tối thiểu 3 triệu đồng.

Cán bộ, công chức, đảng viên tham gia ủng hộ quỹ.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã đã ủng hộ số tiền 150 triệu đồng vào quỹ “Vì người nghèo” và quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ 50 triệu đồng dành cho chương trình tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ.

Thùy Linh