WHO nối lại tiêm vaccine phòng bệnh tả trên toàn cầu sau 4 năm gián đoạn

Ngày 4/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo các chương trình tiêm vaccine phòng ngừa bệnh tả trên toàn cầu sẽ được khởi động trở lại, sau gần 4 năm phải tạm dừng do tình trạng thiếu hụt vaccine nghiêm trọng trong bối cảnh số ca mắc gia tăng mạnh.

Điều trị cho bệnh nhân mắc tả tại trung tâm y tế ở Lusaka, Zambia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong tuyên bố chung với Liên minh vaccine GAVI và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), WHO cho biết lượng vaccine tả đường uống dự trữ toàn cầu đã tăng đáng kể, đạt khoảng 70 triệu liều trong năm qua, gấp đôi mức 35 triệu liều của năm 2022.

Nguồn cung cải thiện cho phép nối lại các chiến dịch tiêm phòng chủ động thay vì chỉ ứng phó khẩn cấp khi dịch bùng phát như trước đây.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh tình trạng khan hiếm vaccine từng buộc thế giới rơi vào “vòng luẩn quẩn” chỉ phản ứng với các ổ dịch thay vì ngăn ngừa từ sớm, song hiện nay cộng đồng quốc tế đã ở vị thế tốt hơn để phá vỡ chu kỳ này.

Đợt phân bổ đầu tiên gồm 20 triệu liều đang được triển khai cho 3 quốc gia có nguy cơ cao, trong đó Mozambique nhận 3,6 triệu liều, Cộng hòa Dân chủ Congo nhận 6,1 triệu liều và Bangladesh nhận 10,3 triệu liều.

Mozambique được ưu tiên do đang đối mặt với dịch tả và hậu quả của trận lũ lụt lớn gần đây, ảnh hưởng tới khoảng 700.000 người, làm hư hại hệ thống nước sạch và gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Bệnh tả là bệnh tiêu chảy cấp do vi khuẩn lây truyền qua nguồn nước hoặc thực phẩm ô nhiễm, có thể gây tử vong trong vài giờ nếu không được điều trị kịp thời. Bệnh thường bùng phát tại những khu vực nghèo đói, xung đột hoặc chịu tác động của biến đổi khí hậu, nơi hệ thống y tế và nước sạch bị gián đoạn.

Do thiếu vaccine từ năm 2022, WHO từng khuyến nghị áp dụng chiến lược tiêm 1 liều thay vì 2 liều tiêu chuẩn. Cơ quan này cho biết chiến lược một liều vẫn sẽ tiếp tục là phương án chủ đạo trong ứng phó khẩn cấp, trong khi lịch 2 liều sẽ được cân nhắc tùy từng trường hợp.

Theo số liệu WHO, hơn 600.000 ca mắc tả hoặc tiêu chảy cấp và gần 7.600 ca tử vong đã được ghi nhận trong năm qua tại 33 quốc gia, dù con số thực tế có thể cao hơn. Số ca mắc tăng liên tục từ năm 2021 trước khi giảm trong năm 2025, song số ca tử vong vẫn tiếp tục leo thang.

Nguồn vaccine hiện do GAVI tài trợ, UNICEF đảm nhiệm mua sắm và phân phối. WHO cũng kêu gọi thêm các nhà sản xuất tham gia mở rộng năng lực cung ứng, khi hiện mới chỉ có một nhà sản xuất quy mô lớn đáp ứng nhu cầu tiêm chủng đại trà./.

Theo TTXVN