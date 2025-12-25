WHO công bố thành tựu y tế 2025, nhấn mạnh thách thức từ khủng hoảng nhân đạo

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vừa cho biết năm 2025 đã ghi nhận những tiến bộ đáng kể về sức khỏe toàn cầu, song cảnh báo rằng cắt giảm ngân sách và các cuộc khủng hoảng nhân đạo đang đe dọa khả năng duy trì và mở rộng các thành quả này.

Toàn nhà hành chính của Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO). Ảnh: Reuters

Phát biểu qua video ghi hình trước, ông Tedros nhấn mạnh Thỏa thuận toàn cầu về Đại dịch của WHO là thành tựu nổi bật nhất trong năm, gọi đây là “một ví dụ điển hình về những gì chủ nghĩa đa phương có thể mang lại khi các quốc gia lựa chọn hợp tác thay vì chia rẽ”. Thỏa thuận này được coi là bước ngoặt quan trọng, tăng cường khả năng ứng phó toàn cầu trước các khủng hoảng y tế và dịch bệnh trong tương lai.

WHO cũng ghi nhận nhiều kết quả quan trọng trong phòng chống bệnh tật và mở rộng dịch vụ y tế: 13 quốc gia đã loại trừ được các bệnh tật, bao gồm cả HIV, viêm gan B và nhiều bệnh nhiệt đới khác. Tổ chức đã ban hành hướng dẫn sử dụng Lenacapavir, một loại thuốc kháng virus thế hệ mới để phòng ngừa HIV, cũng như liệu pháp GLP‐1 cho bệnh béo phì, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quản lý các bệnh không lây nhiễm.

Bên cạnh đó, WHO đã phối hợp ứng phó với 48 tình huống khẩn cấp tại 79 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những khu vực chịu xung đột và thiên tai nghiêm trọng như Gaza, Sudan và Ukraine, cung cấp vaccine, thuốc men và nhân lực y tế thiết yếu, giúp bảo vệ hàng triệu người dân khỏi nguy cơ dịch bệnh và các rủi ro sức khỏe cấp bách.

Tuy nhiên, ông Tedros cảnh báo rằng, việc cắt giảm viện trợ và ngân sách có thể đảo ngược những thành quả đạt được trong nhiều thập kỷ, với ước tính ban đầu cho thấy tỷ lệ tử vong ở trẻ em có thể tăng lần đầu tiên trong thế kỷ này. Ông cho biết, việc cắt giảm ngân sách đã buộc WHO phải giảm nhân lực, ảnh hưởng đến khả năng triển khai các chương trình y tế trên toàn cầu.

Ông Tedros nhấn mạnh rằng những thách thức hiện nay cũng có thể thúc đẩy các quốc gia tự lực hơn và đồng thời giúp WHO trở nên độc lập và kiên cường hơn. Dù vậy, ông khẳng định thế giới vẫn cần WHO và sứ mệnh của tổ chức này để đảm bảo sức khỏe toàn cầu, đồng thời duy trì tiến trình loại trừ bệnh tật, mở rộng tiếp cận thuốc men và nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp.

Minh Phương

Nguồn: World Health Organization