Vững tin tiến bước vào kỷ nguyên mới

Xã Hậu Lộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Thuần Lộc, Lộc Sơn, Mỹ Lộc và thị trấn Hậu Lộc. Sau sáp nhập, xã có diện tích 24,93km2, dân số 33.315 người. Đảng bộ xã Hậu Lộc đã phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững khối đại đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận của Nhân dân để việc sáp nhập không phải là phép cộng gộp mang tính cơ học mà thực sự đã mở thêm không gian, dư địa phát triển bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo xã Hậu Lộc kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh: Nguyễn Quân

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã cũ đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực thực hiện nghị quyết đại hội, đạt được những kết quả nổi bật: kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, một số lĩnh vực đạt và vượt so với mục tiêu đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân hàng năm ước đạt 5,1%, giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 2.405 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, đến năm 2025 tỷ trọng nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 21%, công nghiệp - xây dựng 50%, dịch vụ 29%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 68 triệu đồng/năm, tăng 19,5 triệu đồng so với năm 2020.

Nông nghiệp, thủy sản khai thác tốt tiềm năng, nhiều mô hình mới, hiệu quả kinh tế cao được hình thành. Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021-2025 đạt 3,5%; sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 13.695 tấn/năm; tổng giá trị toàn ngành đạt 373 tỷ đồng; giá trị sản phẩm bình quân/ha trồng trọt đạt 125 triệu đồng/ha/năm. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao 43ha; duy trì ổn định 2 chuỗi liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cho hiệu quả kinh tế cao. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP được đẩy mạnh, trong nhiệm kỳ có 2 sản phẩm OCOP. Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, áp dụng công nghệ cao, toàn xã có 13 trang trại, giá trị sản xuất đạt từ 500 triệu đến 1,5 tỷ đồng, lợi nhuận đạt từ 200 - 500 triệu đồng.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ có bước tăng trưởng khá, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2021-2025 đạt 9,3%; đã hình thành Cụm Công nghiệp Thuần Lộc (đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng) quy mô 23,83ha, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 3.100 lao động, tạo tiền đề cho tăng trưởng kinh tế của xã trong giai đoạn tới. Toàn xã hiện có 4 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã giải quyết việc làm cho 6.500 lao động có thu nhập ổn định.

Công tác quản lý xây dựng, quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Hoạt động tài chính, ngân sách đạt kết quả khá; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư doanh nghiệp ngày một tăng. Quản lý, sử dụng tài nguyên - môi trường có chuyển biến tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại tạo động lực cho phát triển kinh tế.

Xã đã huy động nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, 16/16 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và vai trò quản lý của chính quyền.

Sau hơn 1 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hậu Lộc đã chủ động kiện toàn bộ máy, triển khai công việc đúng quy định, thông suốt, lấy sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động; khẩu hiệu “Nhà nước và chính quyền phục vụ” không còn là lời nói mà chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy, nhận thức đến hành động.

Nhiệm kỳ 2025-2030, cùng với cả nước và tỉnh Thanh Hóa, xã Hậu Lộc bước vào giai đoạn phát triển mới, trọng tâm là hoàn thiện bộ máy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ vận hành hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong 5 năm tới, xã có nhiều thuận lợi: các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là những tuyến đường giao thông lớn kết nối liên xã đã hoàn thành, mở ra cơ hội thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống thông tin, chuyển đổi số, thương mại và dịch vụ sẽ tạo động lực mới cho kinh tế địa phương. Nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống; chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của cấp trên là yếu tố thuận lợi quan trọng để Hậu Lộc bứt phá. Đây chính là nền tảng và tiền đề vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hậu Lộc nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ xã Hậu Lộc xác định phương châm hành động: “Đoàn kết - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”. Mục tiêu là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao năng lực điều hành của chính quyền; phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức; nâng cao chất lượng văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục và đời sống Nhân dân; bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị- xã hội.

Xã Hậu Lộc nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Quân

Nhiệm kỳ này, Hậu Lộc đề ra 11 chỉ tiêu về kinh tế, trong đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 12% trở lên; thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2030 đạt 90 triệu đồng trở lên...; 8 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 2 chỉ tiêu về môi trường; 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự; 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, trong đó tổng số đảng viên được kết nạp mới 380 đảng viên trở lên. Hằng năm có trên 90% đảng bộ, chi bộ trực thuộc được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hai khâu đột phá, được xác định là: tiếp tục thu hút đầu tư; xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng cụm công nghiệp, hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là tăng cường khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Để đạt được kết quả cao trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, Đảng bộ xã Hậu Lộc đã đề ra các giải pháp trọng tâm: xây dựng và triển khai đồng bộ, hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, đáp ứng yêu cầu tăng tốc, bứt phá tăng trưởng kinh tế. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tập trung phát triển công nghiệp - xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế; phát triển nhanh và đa dạng các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ có lợi thế. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và các thành phần kinh tế. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân. Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát huy truyền thống cách mạng và những thành tích đã đạt được, Đảng bộ và Nhân dân xã Hậu Lộc tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, sáng tạo quyết tâm vượt qua khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần xây dựng xã Hậu Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững tin đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa và đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Hoàng Anh Tuấn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hậu Lộc