Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Vụ “tâm thư” kêu cứu của bé trai ở Hà Nội: Tổng đài 111 vào cuộc

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Trong nhật ký, bé trai sinh năm 2012, sống tại khu chung cư Victoria, phường Kiến Hưng, Hà Nội viết rằng thời gian gần đây em thường bị đánh bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, thậm chí cả dao.

Vụ “tâm thư” kêu cứu của bé trai ở Hà Nội: Tổng đài 111 vào cuộc

Trong nhật ký, bé trai sinh năm 2012, sống tại khu chung cư Victoria, phường Kiến Hưng, Hà Nội viết rằng thời gian gần đây em thường bị đánh bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, thậm chí cả dao.

Vụ tâm thư kêu cứu của bé trai ở Hà Nội: Tổng đài 111 vào cuộc

Clip ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt bé đứng. (Ảnh chụp màn hình)

Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 cho biết đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi và tin nhắn của người dân gửi tới tổng đài và fanpage liên quan đến sự việc “bức tâm thư” kêu cứu của một bé trai ở Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận, Tổng đài 111 đã kết nối với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đề nghị xác minh, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, hỗ trợ và can thiệp đối với trẻ em theo quy định tại Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bức “tâm thư” được cho là của một bé trai tên là Đ.C.H sinh năm 2012, sống tại khu chung cư Victoria, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Nội dung thư cho biết em thường xuyên phải chịu các mệnh lệnh, hình phạt từ bố và mẹ kế như: bị bắt đứng cúi mặt, không được ngồi ghế, bị cấm đắp chăn, hạn chế ăn ngủ, bị quát mắng bằng những lời lẽ hạ nhục và chịu sự kiểm soát quá mức.

Ngoài “tâm thư,” còn có 3 đoạn video trích xuất từ camera cùng một số trang nhật ký. Trong nhật ký, bé trai viết rằng thời gian gần đây em thường bị đánh bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, thậm chí cả dao. Một đoạn video cũng ghi lại cảnh bé bị bắt đứng cúi mặt xuống bàn trong thời gian dài, không được phép ngồi xuống.

Mẹ em mất nhiều năm trước trong một tai nạn giao thông, hiện em sống cùng bố và mẹ kế.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng phối hợp xác minh, xử lý theo quy định pháp luật./.

Theo Vietnam+

Từ khóa:

#Bé trai #Hà nội #Tâm thư #Nhật ký #Kêu cứu #Điện thoại #Chung cư #Tai nạn giao thông #Quỹ bảo trợ trẻ em

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Ấm áp ngôi nhà “Mái ấm tình thương”

Ấm áp ngôi nhà “Mái ấm tình thương”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Những ngôi nhà “Mái ấm tình thương” được xây dựng mang theo hơi ấm của sự đùm bọc, sẻ chia đã tiếp thêm động lực cho nhiều hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Thiệu Quang vươn lên, ổn định cuộc sống. Từ những ngôi nhà...
Cổ vũ thượng tôn pháp luật

Cổ vũ thượng tôn pháp luật

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Tập đoàn Vingroup cho biết, chỉ 2 ngày sau khi tập đoàn này khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng về việc 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng, đã có 65 kênh xóa, gỡ 120 clip; 11 kênh lên tiếng xin...
Đảm bảo an toàn hồ, đập mùa mưa lũ

Đảm bảo an toàn hồ, đập mùa mưa lũ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Để ứng phó hiệu quả trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là trong cao điểm mùa mưa bão, các cơ quan chức năng của tỉnh đang chủ động triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh theo đúng phương châm “4 tại chỗ, 3...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long