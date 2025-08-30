Viettel tặng 80GB data 5G miễn phí mừng Quốc khánh 2/9

Từ ngày 30/8 đến hết 2/9/2025, Viettel triển khai ưu đãi đặc biệt: tặng 80GB data 5G tốc độ cao miễn phí cho tất cả thuê bao trả trước, trả sau tại Hà Nội, trong vùng phủ sóng 5G.

Khách hàng chỉ cần soạn tin 80GB gửi 191 để nhận ưu đãi (mỗi thuê bao 1 lần). Chương trình áp dụng cho thiết bị hỗ trợ 5G, khi bật chế độ 5G và truy cập tại khu vực có sóng 5G. Với 80GB/ngày, khách hàng có thể thoải mái lướt web, xem video, livestream, chia sẻ trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Song song với việc tặng 80GB data 5G miễn phí , Viettel còn triển khai 80 triệu ưu đãi mừng Đại lễ 2/9, gồm:

. Tặng 80.000 điểm Viettel++ cho khách hàng có mức tiêu dùng từ 10.000đ/tháng (trong 5, 6, 7/2025).

. Giảm 29.000đ cước Internet/tháng cho thuê bao đăng ký mới.

. Ra mắt gói combo 5G29.

. Chương trình “Tìm hiểu lịch sử trên TV360” với quà tặng trị giá 13 tỷ đồng (data, điểm Viettel++, kho phim chất lượng cao...).

Viettel tăng cường trạm 5G phục vụ Đại lễ 2/9.

Để đảm bảo trải nghiệm, Viettel đã tăng cường hơn 1.700 trạm 5G tại Hà Nội, duy trì kết nối mượt mà ngay cả tại các điểm đông người dịp lễ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 18008098 để được hỗ trợ trực tiếp.

Quyết Thắng