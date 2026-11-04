Vietnam Airlines thông báo quy định mới với khách bay đến Mỹ từ ngày 4/11

Ngày 4/11, Vietnam Airlines thông báo quan trọng về chính sách mới đối với hành khách bay đến Mỹ từ 4/11.

Máy bay Airbus A350 của Vietnam Airlines. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo quy định mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, từ 12 giờ ngày 4/11/2026 (giờ Việt Nam), toàn bộ hành khách và tổ bay trên các chuyến bay quốc tế đến Mỹ cần cung cấp văn bản xác nhận không tới Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) trong vòng 21 ngày trước khi bay.

Mỗi hành khách cần có một tờ khai riêng. Phụ huynh, người giám hộ hợp pháp khai thay cho trẻ em hoặc người không tự khai được.

Hành khách đã tới Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) trong vòng 21 ngày trước khi bay tới Mỹ sẽ bị từ chối vận chuyển lên chuyến bay đến Mỹ; áp dụng đối với tất cả hành khách, bao gồm cả công dân và người mang quốc tịch Mỹ.

Hành khách đã tới Nam Sudan hoặc Uganda (nhưng không tới Cộng hòa Dân chủ Congo) trong vòng 21 ngày trước khi bay tới Mỹ sẽ bị từ chối vận chuyển nếu không phải công dân, quốc tịch Mỹ (kể cả người có thẻ Xanh).

Đối với công dân, người mang quốc tịch Mỹ chỉ được nhập cảnh qua 3 sân bay chỉ định sàng lọc y tế (Washington Dulles-IAD, Atlanta-ATL, John F. Kennedy-JFK).

Do Vietnam Airlines không khai thác đến 3 sân bay này, hãng không tiếp nhận chuyên chở nhóm hành khách này lên chuyến bay đến San Francisco (SFO).

Việc dừng, quá cảnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan hoặc Uganda (kể cả không rời khỏi tàu bay) vẫn bị tính là đã có mặt tại quốc gia liên quan.

Vietnam Airlines lưu ý hành khách để chuẩn bị tốt nhất cho hành trình bay; đồng thời mong nhận được sự hợp tác của hành khách với quy định bắt buộc này từ nhà chức trách Hoa Kỳ.

Để được hỗ trợ trực tiếp 24/7, hành khách liên hệ tổng đài 1900 1100, trang facebook Vietnam Airlines hoặc Zalo Vietnam Airlines. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể liên hệ các phòng vé, đại lý chính thức của hãng./.

Theo TTXVN