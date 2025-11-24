Việt Nam lọt top 5 quốc gia lý tưởng nhất cho du lịch một mình

Tạp chí du lịch uy tín Travel + Leisure vừa công bố danh sách 25 quốc gia tốt nhất dành cho du khách du lịch một mình, trong đó Việt Nam được xếp vào top 5 điểm đến nổi bật hàng đầu.

Du khách quốc tế chụp ảnh tại Phố cổ Hội An. (Nguồn: TTXVN)

Báo cáo dựa trên mức độ an toàn, khả năng di chuyển thuận tiện, sự thân thiện của người dân và trải nghiệm văn hoá - thiên nhiên độc đáo.

Travel + Leisure nhấn mạnh rằng du lịch một mình đang trở thành xu hướng toàn cầu, khi ngày càng nhiều người mong muốn “tự do, tự tại và khám phá bản thân” thông qua những hành trình độc lập.

Trong xu hướng đó, Việt Nam được xem như một trong những điểm đến giàu tiềm năng nhất, không chỉ vì vẻ đẹp thiên nhiên mà còn vì sự an toàn, thân thiện, lòng hiếu khách, ẩm thực phong phú và trải nghiệm chân thật khó tìm thấy ở những nơi khác.

Theo Travel+Leisure, Việt Nam mang lại trải nghiệm “đủ đầy” cho người đi một mình (solo travel): từ kỳ quan thiên nhiên đến văn hóa bản địa đặc sắc.

Du khách có thể du ngoạn vịnh Bái Tử Long với “mặt nước màu ngọc lam mát mắt”, khám phá hang Sơn Đoòng - một trong những hang động tự nhiên lớn nhất thế giới hoặc dạo bước ở Hội An vào đêm trăng để chiêm ngưỡng hàng nghìn chiếc đèn lồng sáng rực bên sông Thu Bồn.

Khách nước ngoài tìm mua những món đồ lưu niệm khi tới thăm Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Tại Hà Nội, những con phố cổ và hồ Hoàn Kiếm mang đến nhịp sống vừa truyền thống vừa hiện đại, rất phù hợp để du khách solo khám phá bằng cách đi bộ.

Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, khu chợ Bến Thành, cùng các điểm đến lịch sử như địa đạo Củ Chi giúp hành trình của người đi du lịch một mình trở nên phong phú và đáng nhớ.

Ngoài Việt Nam, danh sách này còn có những điểm đến nổi tiếng như Iceland, Đức, Costa Rica, New Zealand, Hà Lan, Australia, Na Uy, Ireland... Mỗi điểm đến đều được đánh giá cao nhờ hệ thống giao thông thuận tiện và khả năng đem lại cảm giác an toàn cho du khách.

Trước đó, năm 2024, Time Out - Tạp chí du lịch hàng đầu nước Anh - cũng đã xếp Việt Nam vào top 9 điểm đến an toàn nhất trên thế giới với khách nữ du lịch một mình.

Theo danh sách này, Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á lọt vào danh sách này. Các điểm đến còn lại gồm Sri Lanka, Bồ Đào Nha, Séc, Nhật Bản, Guatemala, Australia, Hy Lạp và New Zealand.

Time Out cũng gợi ý Việt Nam là điểm đến có thắng cảnh tự nhiên, di sản văn hóa vô cùng đa dạng, trong hành trình du lịch dài từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh thì Huế và Hội An là những điểm đến phải ghé để trải nghiệm.

Các biên tập viên của Time Out cũng gợi ý du khách khám phá những ngôi làng cổ ở Hội An, nơi nổi tiếng với nhịp sống chậm rãi, bầu không khí yên tĩnh. Du khách cũng đừng quên thưởng thức ẩm thực Huế, nơi từng là kinh đô của triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam.

"Khi nói đến những điểm đến an toàn nhất cho phụ nữ đi du lịch một mình ở Đông Nam Á, Thái Lan và Việt Nam vẫn luôn là hai điểm đến hàng đầu, nhưng Việt Nam vẫn là một khởi đầu tốt hơn”, Time Out nhận định.

Nhờ sự ổn định chính trị và tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng là những điểm đến lý tưởng cho người nước ngoài.

Khách quốc tế trải nghiệm dịch vụ vẽ tranh ký họa trên đường sách Nguyễn Văn Bình, điểm đến du lịch nổi tiếng khu trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 10, khách quốc tế đến nước ta đạt 1,73 triệu lượt người, tăng 13,8% so với tháng trước và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước

Tính chung 10 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 17,2 triệu lượt người, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10 và 10 tháng năm 2025 tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch sau giai đoạn khó khăn do dịch bệnh và biến động kinh tế toàn cầu.

Trong 10 tháng năm 2025, khu vực châu Á vẫn là thị trường chủ lực, chiếm tỷ trọng cao nhất với 13,618 triệu lượt khách, tăng 21% so với cùng kỳ. Điều này phản ánh vị thế của Việt Nam như một điểm đến hàng đầu trong khu vực, đặc biệt thu hút du khách từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước ASEAN.

Thị trường thứ hai là châu Âu với 2,127 triệu lượt khách, tăng mạnh 34,9%, đây là mức tăng cao nhất trong các khu vực, và cũng là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường ở xa Việt Nam đang phục hồi nhanh, nhờ chính sách visa điện tử mở rộng và các chiến dịch quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tại các nước châu Âu.

Cùng với sự gia tăng khách quốc tế, doanh thu du lịch lữ hành 10 tháng năm 2025 ước đạt 77.400 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2024; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 695.100 tỷ đồng, tăng 14,6%.

Các địa phương trọng điểm du lịch như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Khánh Hòa và Phú Quốc đều ghi nhận lượng khách quốc tế tăng đều so với cùng kỳ. Nhiều điểm đến du lịch mới, sản phẩm du lịch trải nghiệm, du lịch xanh, du lịch văn hóa được đầu tư bài bản, góp phần thu hút khách lưu trú dài ngày hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Nhìn chung, du lịch Việt Nam năm 2025 tiếp tục tăng trưởng toàn diện ở hầu hết các khu vực thị trường, đặc biệt là châu Á và châu Âu. Kết quả này thể hiện hiệu quả của chính sách mở cửa, mở rộng visa và các hoạt động xúc tiến quốc tế, đồng thời khẳng định mục tiêu đón trên 20 triệu khách quốc tế trong năm 2025 là hoàn toàn khả thi./.

Theo TTXVN