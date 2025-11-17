Vị trí Vinhomes Hạ Long Xanh ở đâu? Tại sao thu hút giới đầu tư?

Vị trí Vinhomes Hạ Long Xanh đang trở thành một trong những tâm điểm được giới đầu tư nhắc tới nhiều nhất khi thị trường Quảng Ninh bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.

Dự án có quy mô 4.119ha, nằm giữa phường Tuần Châu và phường Hà An, đồng thời giữ vai trò kết nối trọng yếu trong tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Sự hội tụ của hạ tầng liên vùng, cảnh quan sinh thái hiếm có và định hướng phát triển chiến lược của tỉnh đang tạo nền tảng cho một cực đô thị – công nghiệp – du lịch mới. Chính vị thế này giúp Vinhome Hạ Long Xanh trở thành lựa chọn nổi bật với nhà đầu tư dài hạn và giới chuyên gia tìm kiếm biên độ tăng trưởng bền vững.

Vị trí Vinhomes Hạ Long Xanh ở đâu?

Vị trí Vinhomes Hạ Long ở tại trung tâm trục phát triển chiến lược của Quảng Ninh. Dự án trải rộng với diện tích thực trên 4.100ha, bao gồm gần 1.000ha thuộc phường Tuần Châu và trên 3.100ha thuộc phường Hà An.

Toàn bộ khu đô thị được bao quanh bởi sông Chanh, sông Hốt và hướng trực tiếp ra vịnh Hạ Long, tạo nên quỹ đất ven sông – ven biển hiếm có đối với một dự án đô thị quy mô lớn.

Vị trí của Vinhomes Hạ Long Xanh

Nhìn tổng thể, đây là vị trí giữ vai trò hạt nhân trong chiến lược phát triển Quảng Ninh giai đoạn 2025–2035. Sự kết hợp giữa địa thế giáp biển, trục giao thông liên vùng và định hướng đô thị mới khiến khu vực này được dự báo sẽ hình thành một cực tăng trưởng hoàn toàn mới cho toàn vùng Đông Bắc.

3 Lý do vị trí Vinhomes Hạ Long thu hút nhà đầu tư

Lợi thế kết nối hạ tầng vượt trội

Sự phát triển đồng bộ của hệ thống cao tốc và hạ tầng chiến lược đã tạo ra điểm cộng lớn cho khu vực đặt dự án.

Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội xuống Quảng Ninh còn khoảng 90 phút.

Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái mở ra hành lang thương mại xuyên biên giới, tạo điều kiện cho logistics, công nghiệp và du lịch phát triển mạnh.

Nhờ nằm giữa hai trục cao tốc này, Vinhome Hạ Long Xanh trở thành điểm trung chuyển tự nhiên của dòng khách du lịch và dòng vốn đầu tư.

Hình ảnh cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, nâng tầm kết nối Vinhomes Hạ Long

Ngoài đường bộ, dự án còn sở hữu lợi thế đặc biệt từ cảng nước sâu Cái Lân và sân bay quốc tế Vân Đồn.

Đây là hai hạ tầng chiến lược giúp Quảng Ninh kết nối với các thị trường quốc tế và thu hút lượng chuyên gia, doanh nghiệp FDI ngày một tăng.

Sự kết hợp của đường biển, đường hàng không và cao tốc liên vùng tạo ra cấu trúc giao thông hiếm có tại miền Bắc, qua đó nâng vị thế của khu đô thị lên thành trung tâm liên kết toàn diện.

Nằm trong vùng động lực phát triển mới của Quảng Ninh

Khu vực phường Tuần Châu - Hà An đang trở thành tâm điểm trong chiến lược chuyển dịch cơ cấu đô thị của tỉnh.

Định hướng dịch chuyển trung tâm hành chính và phát triển chuỗi đô thị sinh thái – công nghiệp – dịch vụ đang tạo ra nhu cầu rất lớn về nhà ở chất lượng cao và hạ tầng thương mại.

Vinhome Hạ Long Xanh có khả năng đón trọn nhu cầu này nhờ vị trí trải dài giữa các cụm khu công nghiệp. Đây là khu vực tập trung lực lượng lao động chất lượng cao, bao gồm kỹ sư, chuyên gia và đội ngũ quản lý từ nhiều tập đoàn quốc tế.

Khi lực lượng chuyên gia và lao động kỹ thuật tăng lên, các nhu cầu về nhà ở, dịch vụ lưu trú, thương mại và giải trí sẽ gia tăng.

Sự kết hợp giữa khu đô thị quy mô lớn của Vinhomes và động lực công nghiệp – dịch vụ của Quảng Yên tạo ra môi trường kinh tế bền vững, giúp dự án có nền tảng tăng trưởng giá trị dài hạn.

Lợi thế cảnh quan – phong thủy và khả năng khai thác du lịch

Vin Hạ Long Xanh sở hữu địa thế “tựa sơn hướng thủy” hiếm có ở miền Bắc. Ba mặt dự án được bao quanh bởi sông Chanh và sông Hốt.

Hướng Đông mở ra vịnh Hạ Long, tạo nên một quỹ đất ven sông – ven biển rộng lớn mà hiếm dự án nào có được. Đặc điểm này không chỉ mang lại lợi thế về khí hậu, tầm nhìn và môi trường sinh thái mà còn mở ra tiềm năng khai thác du lịch đường thủy, bến du thuyền và các tuyến phố ven sông trong tương lai.

Khoảng cách chỉ 30 phút tới vịnh Hạ Long và một giờ tới Cát Bà đặt dự án vào trung tâm chuỗi du lịch Hạ Long – Yên Tử – Cát Bà. Ba khu vực này là những điểm đón khách quốc tế lớn nhất phía Bắc.

Theo thống kê của Sở Du lịch Quảng Ninh, lượng khách tới Hạ Long năm 2024 đạt hơn 15 triệu lượt, trong đó 6 triệu lượt là khách quốc tế. Dòng khách này tạo động lực cho hoạt động thương mại, dịch vụ và lưu trú quanh các khu đô thị ven di sản.

Khi kết hợp cùng hệ sinh thái Vincom, VinWonders, và các tiện ích nội khu mà Vinhomes thường triển khai, dự án sở hữu nền tảng khai thác thương mại và dịch vụ hấp dẫn.

Vị trí Vinhomes Hạ Long Xanh hội tụ đầy đủ ba yếu tố quyết định giá trị của một dự án đô thị quy mô lớn gồm kết nối hạ tầng, động lực phát triển và khả năng khai thác thương mại – dịch vụ. Quỹ đất ven sông – ven biển hiếm có, nằm giữa hai trung tâm phát triển nhanh nhất của Quảng Ninh, khiến dự án trở thành điểm đến ưu tiên của nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội bền vững trong thập kỷ 2025–2035. Với các lợi thế rõ ràng về vị thế chiến lược và triển vọng tăng trưởng, đây là thời điểm phù hợp để nghiên cứu kỹ hơn về dự án và đón đầu làn sóng hạ tầng mới.

