Vì lợi ích thiết thực của người dân, doanh nghiệp

Từ ngày 24/6/2025, toàn bộ phí và lệ phí khi thực hiện 42 thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Thanh Hóa được miễn hoàn toàn. Khi chi phí không còn là rào cản, người dân sẽ có động lực lớn hơn để thay đổi thói quen hành chính, chuyển từ “đi xin giấy tờ” sang “tự thực hiện dịch vụ”.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Ninh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến cho người dân.

Để thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từ năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tại nhiều hội nghị, nhiều diễn đàn lớn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh luôn nhấn mạnh, muốn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thì phải tạo cho họ niềm tin và sự thuận lợi nhất trong thực hiện. Muốn làm được điều này phải thay đổi cách làm, thay đổi cả tư duy của bộ máy hành chính cũng như thói quen của tổ chức, công dân. Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh được ban hành trước khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động là minh chứng rõ nét cho tinh thần chung ấy.

Nghị quyết số 12 mang thông điệp rõ ràng “chuyển đổi số phải vì lợi ích trực tiếp, thiết thực của người dân, doanh nghiệp”. Do đó, việc miễn toàn bộ phí, lệ phí đối với 42 TTHC thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh được cho là điểm đột phá nhất của nghị quyết. 42 TTHC, thuộc 7 lĩnh vực được miễn phí, lệ phí gồm: Lĩnh vực tài nguyên - môi trường 9 thủ tục, đất đai 5 thủ tục, hộ tịch 17 thủ tục, lao động - việc làm (đối với người nước ngoài) 2 thủ tục, xây dựng 5 thủ tục, thể thao 1 thủ tục, đăng ký kinh doanh 3 thủ tục. Không chỉ là chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, Nghị quyết số 12 còn là giải pháp thiết thực khuyến khích người dân thay đổi thói quen từ nộp hồ sơ trực tiếp sang trực tuyến, thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số, hướng tới xã hội số - một trong những trụ cột lớn trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030.

Để lan tỏa chính sách nhân văn này, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh đã hướng dẫn Trung tâm PVHCC các xã, phường triển khai danh mục các TTHC được miễn phí, lệ phí khi nộp hồ sơ trực tuyến. Các cơ quan, đơn vị và các xã, phường cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp chủ động tìm hiểu, nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Từ ngày 1/7 đến 31/12/2025, toàn tỉnh đã tiếp nhận 247.802 hồ sơ trực tuyến theo Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm hơn 86,6 tỷ đồng tiền phí, lệ phí phải nộp theo quy định.

Là nơi trực tiếp tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân, Trung tâm PVHCC xã Yên Ninh đã triển khai rất tích cực và bài bản. Bà Trịnh Thị Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Yên Ninh, cho biết: “Để lan tỏa sâu rộng Nghị quyết số 12, Trung tâm PVHCC xã thường xuyên phối hợp với phòng văn hóa, trung tâm cung ứng dịch vụ công đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến; niêm yết, công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức trực hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Đồng thời, tạo lập các nhóm zalo hỗ trợ các thành viên của tổ công nghệ số các thôn, các trường và các doanh nghiệp. Đặc biệt, để tổ chức, cá nhân được thụ hưởng các dịch vụ công một cách tốt nhất, Trung tâm PVHCC xã đã đầu tư hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, bảo đảm việc nộp và giải quyết TTHC trực tuyến được dễ dàng, nhanh chóng”.

Chị Trịnh Thị Thái, xã Yên Ninh chia sẻ: “Tôi đến thực hiện thủ tục đăng ký biến động về đất đai. Đây là 1 trong 42 thủ tục được miễn phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Dù không thành thạo công nghệ thông tin nhưng tôi được công chức hướng dẫn nộp hồ sơ khá dễ dàng. Tôi đã được tạo tài khoản cá nhân nên lần sau có thể thực hiện ngay tại nhà vì không phải nộp phí, rất tiện ích đối với người dân chúng tôi”.

So với phương thức truyền thống, Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian, giảm được nhiều khâu trung gian khi giải quyết TTHC. Chính sách này không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần là giảm chi phí thực hiện mà thể hiện sự thấu hiểu, chia sẻ, tạo điều kiện đối với người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và trong cuộc sống.

Miễn phí là hình thức khuyến khích, nhưng gốc rễ của vấn đề không chỉ là thay đổi tư duy, thói quen của người dân mà phải thay đổi cả cách làm, thay đổi cả tư duy của bộ máy hành chính. Đối với khu vực đô thị, nơi có cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại thì việc thụ hưởng chính sách chỉ cần thay đổi thói quen của tổ chức, công dân. Nhưng đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn thì chính quyền cơ sở phải gần dân hơn để nắm bắt nhu cầu và hướng dẫn trực tiếp các thao tác khi nộp hồ sơ trực tuyến. Đây cũng là cách để người dân cảm nhận rõ nét nhất tính ưu việt của nền hành chính số và dần dần chủ động thực hiện, qua đó thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Minh Khôi