Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ

Phan Nga
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận ủng hộ người dân bị thiệt hại do cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão của một số tổ chức, câu lạc bộ, các nhà hảo tâm.

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 3/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận ủng hộ người dân bị thiệt hại do cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão của một số tổ chức, câu lạc bộ, các nhà hảo tâm.

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ.

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ.

Nhằm sẻ chia với những thiệt hại, mất mát của Nhân dân bị thiệt hại do mưa bão, lũ lụt tại Thanh Hoá, Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Amway Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 100 triệu đồng; Câu lạc bộ Pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trao tặng nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng trị giá 100 triệu đồng; Ca sĩ Tùng Dương và Tạp chí Đời sống và Pháp luật ủng hộ 150 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ

Đại diện các tổ chức, câu lạc bộ, các nhà hảo tâm mong muốn những phần quà này sẽ giúp người dân bị thiệt hại do cơn bão số 10 và mưa lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cảm ơn các tổ chức, câu lạc bộ, các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ và chung tay cùng với tỉnh hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão, lũ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cảm ơn các tổ chức, câu lạc bộ, các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ và chung tay cùng với tỉnh hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão, lũ; đồng thời cam kết sẽ phối hợp với các địa phương rà soát những hoàn cảnh khó khăn để kịp thời chuyển sự ủng hộ này đến các gia đình.

Phan Nga

Từ khóa:

#MTTQ #Ủng hộ #Khắc phục hậu quả mưa lũ #tỉnh #Cơn bão số 10 #tiếp nhận #Hoàn cảnh khó khăn #nhà hảo tâm #Ổn định cuộc sống #người dân

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long