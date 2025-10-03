Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 3/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận ủng hộ người dân bị thiệt hại do cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão của một số tổ chức, câu lạc bộ, các nhà hảo tâm.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ.

Nhằm sẻ chia với những thiệt hại, mất mát của Nhân dân bị thiệt hại do mưa bão, lũ lụt tại Thanh Hoá, Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Amway Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 100 triệu đồng; Câu lạc bộ Pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trao tặng nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng trị giá 100 triệu đồng; Ca sĩ Tùng Dương và Tạp chí Đời sống và Pháp luật ủng hộ 150 triệu đồng.

Đại diện các tổ chức, câu lạc bộ, các nhà hảo tâm mong muốn những phần quà này sẽ giúp người dân bị thiệt hại do cơn bão số 10 và mưa lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cảm ơn các tổ chức, câu lạc bộ, các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ và chung tay cùng với tỉnh hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão, lũ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cảm ơn các tổ chức, câu lạc bộ, các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ và chung tay cùng với tỉnh hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão, lũ; đồng thời cam kết sẽ phối hợp với các địa phương rà soát những hoàn cảnh khó khăn để kịp thời chuyển sự ủng hộ này đến các gia đình.

Phan Nga