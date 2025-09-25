Ứng phó bão số 9: Vietnam Airlines tiếp tục điều chỉnh lịch khai thác lần 3

Theo diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 (RAGASA), tối 24/9, Vietnam Airlines tiếp tục điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay lần 3 nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Ảnh minh họa.

Theo diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 (RAGASA), tối 24/9, Vietnam Airlines tiếp tục điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay lần 3 nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Cụ thể, ngày 25/9, các chuyến bay đến và đi từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hoá) sẽ được điều chỉnh giờ cất và hạ cánh trong khung giờ từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ.

Cũng trong ngày, thời gian khai thác các chuyến bay tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) sẽ được điều chỉnh sau 18 giờ. Chuyến bay giữa TP.HCM và Cát Bi, gồm VN1176 đổi giờ cất cánh sang lúc 16 giờ 30 phút, VN1177 sẽ cất cánh lúc 19 giờ 05 phút. Các chuyến bay do Pacific Airlines khai thác, gồm BL6440 sẽ cất cánh lúc 21 giờ 15 phút, chuyến BL6441 cất cánh lúc 23 giờ 55 phút.

Đồng thời, Vietnam Airlines sẽ huỷ các chuyến bay giữa TP.HCM và Cát Bi, gồm VN7270, VN7271, VN7274, VN7275, VN7278 và VN7279.

Ngoài ra, các chuyến bay giữa Đà Nẵng và Cát Bi sẽ phải thay đổi lịch khai thác, gồm VN1670 với giờ cất cánh mới lúc 17 giờ và VN1671 với giờ dự kiến cất cánh mới lúc 18 giờ 55 phút

Trong cùng thời gian này, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão. Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Sự thay đổi kế hoạch khai thác do yếu tố thời tiết là bất khả kháng, giờ bay có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Hãng sẽ cập nhật thông tin qua các phương tiện truyền thông và liên hệ trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách.

Để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ, hành khách truy cập website www.vietnamairlines.com, ứng dụng di động Vietnam Airlines, nhắn tin Zalo tại https://zalo.me/3149253679280388721, theo dõi Fanpage chính thức của hãng, liên hệ các phòng vé, đại lý chính thức hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 1100.

Theo TTXVN