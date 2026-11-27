Tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua “Phiên tòa giả định”

Chiều 27/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa chỉ đạo Đoàn UBND tỉnh phối hợp với Trường THPT Chuyên Lam Sơn tổ chức chương trình “Phiên tòa giả định” tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho khoảng 1.200 đoàn viên, thanh niên và học sinh.

Phiên tòa giả định do Đội xung kích tuyên truyền, phổ biến pháp luật Đoàn UBND tỉnh tái hiện.

Tại chương trình, Đội xung kích tuyên truyền, phổ biến pháp luật Đoàn UBND tỉnh đã tái hiện trình tự xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến hai tội danh: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Mở đầu phiên tòa, tiểu phẩm do học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn dàn dựng đã tái hiện tình huống tai nạn giao thông xuất phát từ việc người lớn giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Thông qua phần diễn án, các hành vi vi phạm, nguyên nhân và trách nhiệm pháp lý của những người liên quan được làm rõ.

Tiểu phẩm tái hiện tình huống tai nạn giao thông do học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn dàn dựng.

Bên cạnh phần xét xử giả định, chương trình còn tổ chức giao lưu, giải đáp các câu hỏi tình huống xoay quanh Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Bộ luật Hình sự. Qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn các quy định pháp luật, nhận thức về hậu quả và trách nhiệm pháp lý khi vi phạm, nhất là hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển; đồng thời nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Ban Tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho Đội thanh niên xung kích bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho Đội thanh niên xung kích bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Trường THPT Chuyên Lam Sơn nhằm khích lệ tinh thần tình nguyện, phát huy vai trò nòng cốt của tuổi trẻ nhà trường trong giữ gìn an toàn giao thông khu vực cổng trường và các tuyến đường trọng điểm.

Hương Quỳnh