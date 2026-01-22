Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên

Chiều 22/1, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an phường Hạc Thành tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật đối với học sinh, sinh viên (HSSV) Trường Đại học Hồng Đức năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các HSSV Trường Đại học Hồng Đức đã được báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng chống tội phạm; phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; triển khai công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng, chấp hành pháp luật về ATGT; đồng thời, cảnh báo, nhắc nhở HSSV tuyệt đối không phát tán, chia sẻ, bình luận các video, hình ảnh tiêu cực trên không gian mạng...

Phần giao lưu cách nhận biết và tác hại của một số loại ma túy thường gặp.

Bên cạnh đó, HSSV đã tham gia giao lưu, trả lời các câu hỏi về quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến tội phạm ma túy, cách nhận biết và tác hại của một số loại ma túy thường gặp; những điểm mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024...

Phần giao lưu trả lời câu hỏi về luật an toàn giao thông.

Thông qua buổi tuyên truyền đã giúp các bạn HSSV trang bị thêm kiến thức pháp luật về phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, an toàn giao thông... Qua đó thực hiện tốt các quy định của pháp luật, quy định của nhà trường và địa phương nơi cư trú, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại diện các khoa Trường Đại học Hồng Đức ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật.

Trong khuôn khổ hội nghị tuyên truyền, đại diện các khoa của Trường Đại học Hồng Đức đã thực hiện ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về công tác đảm bảo ANTT, ATGT, vệ sinh môi trường; không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; không đốt pháo nổ, không sử dụng công cụ hỗ trợ trái phép; không phát tán, chia sẻ, bình luận các thông tin tiêu cực trên không gian mạng năm 2026.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, góp phần đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn và trong nhà trường, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới.

Linh Hương