Tùng Dương, Đào Tố Loan kết hợp trong dự án âm nhạc về vinh quang Tổ quốc

Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80), ca sỹ Tùng Dương ra mắt dự án video ca nhạc (MV) phối hợp cùng ca sỹ Đào Tố Loan có tên gọi "Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang."

Dự án đánh dấu sự phối hợp của Tùng Dương và Đào Tố Loan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ca khúc đã được trình bày trong Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9. Đây là dấu mốc khẳng định giá trị đặc biệt của ca khúc, khi được cất lên trong thời khắc lịch sử của cả nước.

Được sáng tác bởi nhạc sỹ Lê Tự Minh, ca khúc là bản hùng ca hiện đại, phản ánh khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới. Lời ca vừa khắc họa ý chí quật cường, vừa tôn vinh thành quả cha ông, đồng thời gửi gắm niềm tin và trách nhiệm tiếp bước cho thế hệ trẻ hôm nay. Thông điệp xuyên suốt tác phẩm được cô đọng trong bốn giá trị cốt lõi: Tự hào-Đoàn kết-Vươn lên-Vì Tổ quốc.

Dự án lần này có sự kết hợp ấn tượng giữa giọng ca Tùng Dương – được mệnh danh là “người truyền lửa” của nhạc Việt, và giọng soprano Đào Tố Loan – một trong những nghệ sỹ opera hàng đầu Việt Nam. Sự hòa quyện giữa chất giọng mạnh mẽ, nội lực và chất giọng hàn lâm, tinh tế đã tạo nên một phiên bản ca khúc giàu xúc cảm, vừa hào hùng, vừa sang trọng, xứng tầm với sự kiện trọng đại của đất nước.

Chia sẻ về dự án, Tùng Dương xúc động bày tỏ: "Tôi vô cùng tự hào khi được cất cao tiếng hát trong ngày 2/9 lịch sử. Đặc biệt, việc được hát ca khúc tại Lễ diễu binh, diễu hành A80 là niềm vinh dự lớn lao trong sự nghiệp ca hát của tôi. Đây không chỉ là một tác phẩm âm nhạc, mà còn là niềm tin, là ước vọng gửi gắm đến Tổ quốc thân yêu".

Trong khi đó, Đào Tố Loan chia sẻ: "Là một nghệ sỹ opera và thính phòng cổ điển, tôi luôn ấp ủ mong muốn đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng, để âm nhạc không còn ranh giới giữa hàn lâm hay thể loại âm nhạc nào khác, mà tất cả hòa quyện trong cùng một dòng chảy nghệ thuật. Khi được cất giọng song hành cùng ca sỹ Tùng Dương trong ca khúc của nhạc sỹ Lê Tự Minh, lại đúng vào dịp Quốc khánh thiêng liêng, tôi thực sự trào dâng niềm tự hào và xúc động. Đây sẽ mãi là một dấu ấn đặc biệt, một kỷ niệm đẹp đẽ và ý nghĩa trong hành trình nghệ thuật của tôi".

Đảm nhận vai trò dàn dựng hình ảnh, đạo diễn Nguyễn Anh Dũng cho biết: "Tôi vô cùng tự hào khi được thực hiện MV cho một ca khúc có ý nghĩa lịch sử và tinh thần lớn lao như thế này. Êkip đã cố gắng đưa vào MV những hình ảnh đẹp nhất của đất nước, từ cảnh sắc thiên nhiên đến những khoảnh khắc bình dị của con người Việt Nam, và cả những thước phim hào hùng trong đại lễ. Chúng tôi hy vọng MV sẽ không chỉ là món quà nghệ thuật, mà còn khơi gợi, nhắc nhớ tình yêu nước trong mỗi người, đặc biệt là truyền cảm hứng cho các bạn trẻ"./.

Theo TTXVN