Từ gian hàng nhỏ không bảng giá

Thượng úy Nguyễn Văn Toàn, Phó trưởng Công an xã Trung Thành cho biết, qua hoạt động tuần tra công an xã nhận thấy trên địa bàn còn rất nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên đã chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm... Từ đó gian hàng 0 đồng đã ra đời.

Gian hàng 0 đồng của Công an xã Trung Thành.

Gian hàng 0 đồng của Công an xã Trung Thành hoạt động từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm, có rất nhiều nhu yếu phẩm quần áo, chăn màn, sách vở, đồ dùng học tập nhằm hỗ trợ trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ban đầu mô hình dự kiến cũng chỉ làm các suất quà, tuy nhiên nhờ sức lan tỏa rộng rãi, nhiều tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh đã tiếp tục ủng hộ gạo, sữa, bánh kẹo, quần áo ấm... giúp gian hàng ngày càng phong phú và có thể duy trì lâu dài hơn.

Tại gian hàng, bà con và các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có thể tự do lựa chọn quần áo, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, đồ dùng học tập hoàn toàn miễn phí. Mỗi món đồ được trao đi đều gửi gắm trong đó tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm, mong bà con có thêm niềm vui, để các con có bàn học mới, dép mới, quần áo ấm và sách vở đến trường. Những cô bé, cậu bé nhờ đó được tự tay lựa chọn những chiếc áo ấm, những đồ chơi mình yêu thích. Không chỉ dừng lại ở gian hàng 0 đồng, những cán bộ Công an xã Trung Thành còn chủ động đến tận những gia đình xa, những trường hợp khó khăn trong việc đi lại để trao gửi quà.

Không cần mang theo tiền, từ sáng sớm nhiều người dân đã đến và tự tay lựa chọn những vật dụng phù hợp cho gia đình. Chị Đinh Thị Lý ở xã Trung Thành là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi hai con nhỏ. Quá lâu rồi chị và các con mới được khoác lên mình chiếc áo dày dặn, ấm áp được tặng từ gian hàng 0 đồng. “Có gian hàng của các chú công an xã giúp cho bà con Nhân dân giảm bớt được gánh nặng về kinh tế. Mùa đông này tôi có quần áo ấm rồi, không còn lo cái lạnh nữa”, chị Lý chia sẻ.

Với tinh thần “Ai có sẻ chia - Ai cần đến nhận”, ngôi nhà thiện nguyện của Đồn Biên phòng Quang Chiểu được xây dựng nhằm kết nối nhiều hơn nữa với các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm sẻ chia, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 xã Mường Chanh, Quang Chiểu có cuộc sống đủ đầy hơn, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Chị Ngân Thị Vy ở xã Quang Chiểu chia sẻ: “Đến với ngôi nhà thiện nguyện của bộ đội biên phòng, mình thích nhất là được tự tay lựa chọn những chiếc quần, áo, đồ dùng cần thiết cho gia đình. Cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, ngôi nhà của bộ đội đã thiết thực hỗ trợ đời sống Nhân dân, tất cả đồ dùng ở đây gồm quần áo, chăn màn, giày dép, sách vở, đồ dùng học tập, thậm chí cả lương thực, thực phẩm... đều được cấp miễn phí cho bà con trên địa bàn”.

Để phát huy hiệu quả mô hình “Ngôi nhà thiện nguyện”, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với địa phương, các cơ quan, đơn vị kết nghĩa, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... làm tốt công tác huy động nguồn lực, đảm bảo tính bền vững, hiệu quả của mô hình hiện có, với tinh thần lan tỏa tính nhân văn của ngôi nhà thiện nguyện, là điểm tựa vững chắc, tin cậy của đồng bào nghèo khu vực biên giới.

Từ gian hàng nhỏ không bảng giá, những món đồ ấm áp đã tìm đến đúng những người đang cần nhất. Không chỉ là hoạt động hỗ trợ vật chất, gian hàng 0 đồng, ngôi nhà thiện nguyện còn là cầu nối yêu thương giữa lực lượng công an, bộ đội biên phòng và Nhân dân. Từ những phần quà giản dị, mô hình lan tỏa tinh thần “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, để mỗi mùa đông vùng cao thêm phần bớt lạnh và để hình ảnh người chiến sĩ công an, biên phòng gần gũi hơn trong lòng người dân.

Bài ảnh: Tuấn Khoa