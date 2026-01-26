Tự chế pháo, thiếu niên 14 tuổi bị dập nát một phần bàn tay

Một nam thiếu niên 14 tuổi ở xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hoá bị tổn thương nghiêm trọng do pháo nổ trong quá trình tự chế pháo theo hướng dẫn của video trên mạng. Bệnh nhân được phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sau đó chuyển về Bệnh viện Nhi Thanh Hoá tiếp tục điều trị.

Bệnh nhi phải cắt cụt các đốt ngón tay bị dập nát do pháo nổ.

Đây là một trong những trường hợp tổn thương nặng nề điển hình do pháo nổ trong quá trình tự chế pháo. Một phần bàn tay của bệnh nhân bị dập nát, cùng nhiều tổn thương bỏng ở các vùng: đầu, mặt, 2 cánh tay và 2 chân.

Người nhà bệnh nhi cho biết, sau khi xem video hướng dẫn làm pháo bằng diêm sinh trên mạng xã hội, trẻ đã tự ý chế pháo và bị thương khi pháo tự chế phát nổ. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt lọc vết thương, cắt cụt 1 phần 4 ngón tay bên trái vì bị dập nát. Sau đó được chuyển về Bệnh viện Nhi Thanh Hoá tiếp tục điều trị.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó trưởng Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá cho biết: “Sau phẫu thuật, các ngón tay của bệnh nhân và các vết thương khác vẫn còn phù nề. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh toàn thân, thay băng chăm sóc tại chỗ vết thương. Đồng thời, bắt đầu tập phục hồi chức năng".

Bệnh nhi được hướng dẫn tập phục hồi chức năng tay.

Các bác sĩ cho biết, những tổn thương do pháo nổ thường rất phức tạp, khả năng phục hồi khó khăn, thường để lại những di chứng, tổn thương nặng nề.

Hằng năm, vào các dịp cận Tết, các cơ sở y tế tiếp nhận rất nhiều ca tai nạn do pháo nổ tự chế, chủ yếu là thanh thiếu niên. Do đó, các bác sĩ mong muốn gia đình, nhà trường và toàn xã hội tăng cường quản lý, giáo dục, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên tuyệt đối không tự chế pháo. Khi không may xảy ra tai nạn pháo nổ, người bị thương cần được băng bó tối thiểu, nẹp cố định và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Thuỳ Dung