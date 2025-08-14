Từ 15/8 cấm xe tải chạy làn 1 và điều chỉnh tốc độ trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình

Từ ngày mai (15/8), Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiến hành thí điểm cấm xe tải chạy làn 1 trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình trong 1 tháng, tốc độ tối thiểu cũng được điều chỉnh tăng lên.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện tại đối với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, tất cả các làn đường đều có tốc độ tối thiểu đạt 60km/h, tối đa đạt 100km/h, xe tải được chạy cả 3 làn. Từ 15/8, làn 1 cao tốc Hà Nội - Ninh Bình sẽ thí điểm áp dụng tốc độ tối thiểu đạt 80 km/h (tăng 20km/h so với trước), tối đa đạt 100 km/h. Làn 1 sẽ cấm xe tải thông dụng (trừ ô tô tải Pickup ca-bin đơn, ô tô tải Pickup ca-bin kép - xe bán tải, ô tô tải VAN); ô tô tải chuyên dùng (trừ ô tô chở tiền); ô tô chuyên dùng; ô tô đầu kéo; ô tô kéo moóc.

Sơ đồ phân luồng tại tuyến cao tốc Hà Nội - Ninh Bình. Ảnh: Cục CSGT

Phương án thí điểm cũng đề nghị áp dụng tốc độ tối thiểu với làn 2 cao tốc Hà Nội - Ninh Bình là 70km/h (tăng 10km/h so với trước) và tối đa đạt 100km/h.

Ngoài việc cấm xe tải chạy làn 1, Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu trước 10 ngày hết thời hạn tổ chức giao thông thí điểm, nhà đầu tư cao tốc Hà Nội - Ninh Bình phải hoàn thiện phương án tổ chức giao thông cấm cả xe khách hoạt động tại làn số 1, để thay thế phương án tổ chức giao thông thí điểm đã thực hiện từ ngày 15/8.

Việc thí điểm tổ chức giao thông được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ tổ chức phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với xe tải; giai đoạn 2 tổ chức phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với xe tải, xe khách.

Công tác thí điểm trên cũng được Cục Đường bộ Việt Nam triển khai tổ chức trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Sơ đồ phân luồng tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Cục CSGT

Theo phương án thí điểm, làn 1 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tốc độ tối thiểu đạt 90km/h (tăng 10km/h so với trước), tốc độ tối đa đạt 120km/h. Làn 1 sẽ cấm xe tải thông dụng (trừ ô tô tải Pickup ca-bin đơn, ô tô tải Pickup ca-bin kép - xe bán tải, ô tô tải VAN); ô tô tải chuyên dùng (trừ ô tô chở tiền); ô tô chuyên dùng; ô tô đầu kéo; ô tô kéo moóc.

Theo VOV