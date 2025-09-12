Từ 1/10: Lái xe cần tài khoản giao thông để qua trạm thu phí

Từ ngày 1/10 tới đây, chủ phương tiện ôtô nếu chưa chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua trạm thu phí điện tử không dừng.

Từ ngày 1/10: Lái xe cần có tài khoản giao thông để qua trạm thu phí. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo quy định của Nghị định 119, sau ngày 1/10/2025, những chủ xe ôtô thực hiện định danh và liên kết phương tiện thanh toán hợp lệ mới được phép nạp tiền sử dụng làn thu phí không dừng (ETC). Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc về mặt pháp lý, mà còn là một bước đi quan trọng trong tiến trình số hóa giao thông quốc gia.

Tài khoản giao thông đã định danh được ví như “chìa khóa vạn năng”, không chỉ phục vụ việc đi qua trạm thu phí, mà còn giúp kết nối đến các dịch vụ thiết yếu như thanh toán bãi đỗ xe, vé nội đô, xăng dầu và các tiện ích đô thị. Một tài khoản hợp lệ sẽ giúp người dùng tận hưởng hành trình liền mạch, minh bạch và không dừng trong mọi trải nghiệm di chuyển.

Theo thống kê của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC (nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng-ETC), tính đến đầu tháng 9/2025, cả nước đã có gần 1,8 triệu người dùng VETC hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông.

Riêng trong tháng 8, VETC ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục, với số lượng liên kết ngân hàng tăng gấp 5 lần so với tháng 7.

Dự kiến, từ nay đến thời hạn ngày 1/10, số lượng phương tiện hoàn tất chuyển đổi sẽ tiếp tục tăng mạnh, khi người dân dần nhận thức rõ quyền lợi được bảo đảm và trách nhiệm tuân thủ quy định bắt buộc sau thời điểm này.

“Việc chậm trễ trong chuyển đổi sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy như: phương tiện bị từ chối qua trạm ETC, gây chậm trễ và ách tắc; không thể tra cứu giao dịch khi cần khiếu nại; hoặc bị gián đoạn khi sử dụng các dịch vụ mở rộng trong tương lai. Ngược lại, những người dùng đã chuyển đổi đúng hạn sẽ được đảm bảo đầy đủ quyền lợi qua trạm nhanh chóng không cần dừng lại, giao dịch an toàn với dữ liệu minh bạch,” phía VETC nói rõ.

Trả lời thắc mắc vì sao không thể trích tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng khi qua trạm thu phí, đại diện VETC cho hay thực tế, hệ thống ETC yêu cầu xử lý giao dịch trong thời gian siêu ngắn dưới 200 mili giây và hiện nay chỉ có Ví điện tử VETC, với thiết kế chuyên biệt, mới có thể đáp ứng tốc độ này một cách ổn định, bảo mật và không gây lỗi giao dịch.

Theo quy định tại Nghị định 119/2024/NĐ-CP, tài khoản giao thông sau chuyển đổi sẽ chỉ dùng để lưu trữ thông tin định danh cá nhân, phương tiện, và không có chức năng chứa tiền. Mọi chức năng thanh toán sẽ được thực hiện thông qua phương tiện liên kết thanh toán không dùng tiền mặt cụ thể trong hệ thống của VETC chính là Ví điện tử VETC, đóng vai trò giữ tiền và thanh toán khi phương tiện đi qua trạm thu phí.

Về vấn đề số dư còn lại trong tài khoản thu phí, VETC khẳng định người dùng hoàn toàn có thể rút về Ví VETC hoặc tiếp tục sử dụng cho các giao dịch tiếp theo. Tất cả giao dịch đều được ghi nhận minh bạch, có thể tra cứu bất kỳ lúc nào thông qua ứng dụng.

Liên quan đến bảo mật, Ví VETC là trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, với cơ chế quản lý tiền theo đúng quy định. Hệ thống vận hành của VETC tuân thủ nghiêm ngặt Luật An toàn thông tin mạng, Nghị định 13/2023 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật cao nhất cho người dùng.

“VETC hoàn toàn tự tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giao thông, nhờ nền tảng công nghệ hiện đại và năng lực vận hành được kiểm chứng. Doanh nghiệp hiện đang làm chủ toàn bộ hệ thống kỹ thuật, sẵn sàng mở rộng quy mô và tích hợp thêm nhiều loại hình dịch vụ giao thông số, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp 24/7 trên toàn quốc,” đại diện Công ty VETC nhấn mạnh./.

Theo TTXVN