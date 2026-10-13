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Truyền cảm hứng để phụ nữ khiếm thị tự tin vươn lên trong kỷ nguyên mới

Trung Hiếu
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(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), chiều 13/10, Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa tổ chức nói chuyện chuyên đề “Xây dựng hình mẫu người phụ nữ Thanh Hóa trong kỷ nguyên mới” dành cho nữ Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người mù các xã, phường và nữ hội viên tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Truyền cảm hứng để phụ nữ khiếm thị tự tin vươn lên trong kỷ nguyên mới

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), chiều 13/10, Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa tổ chức nói chuyện chuyên đề “Xây dựng hình mẫu người phụ nữ Thanh Hóa trong kỷ nguyên mới” dành cho nữ Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người mù các xã, phường và nữ hội viên tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Truyền cảm hứng để phụ nữ khiếm thị tự tin vươn lên trong kỷ nguyên mới

Các đại biểu dự buổi nói chuyện chuyên đề.

Tại buổi nói chuyện, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh đã thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hội LHPN tỉnh; giới thiệu phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” và các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội gắn với hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, thúc đẩy bình đẳng giới và chuyển đổi số...

Truyền cảm hứng để phụ nữ khiếm thị tự tin vươn lên trong kỷ nguyên mới

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Buổi nói chuyện chuyên đề tạo điều kiện để phụ nữ khiếm thị tiếp cận thông tin, tri thức và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần khơi dậy nghị lực, củng cố niềm tin, tạo cơ hội để chị em phát huy khả năng, hòa nhập cộng đồng và khẳng định giá trị bản thân.

Truyền cảm hứng để phụ nữ khiếm thị tự tin vươn lên trong kỷ nguyên mới

Đại diện lãnh đạo Hội Người mù tỉnh trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh và Hội Người mù tỉnh đã trao tặng nhiều suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Trung Hiếu

Từ khóa:

#Hội LHPN Việt Nam #Phụ nữ Thanh Hóa #Phụ nữ Việt Nam #MTTQ #Người mù #Xây dựng gia đình 5 không #Hội lhpn tỉnh #Gia đình hạnh phúc #Hoàn cảnh khó khăn #Phát triển kinh tế

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