Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới

Dự kiến ngày 23/8, khu lớp học và nhà hành chính, quản trị của Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh sẽ được bàn giao cho nhà trường, phục vụ năm học mới 2026-2027.

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh nhìn từ trên cao.

Chiều 20/8, Trung tá Bùi Quốc Quân, Chỉ huy trưởng công trường Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh cho biết, công trình đang được khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để bàn giao cho nhà trường trước năm học mới.

Triển khai 4 mũi thi công, tăng tốc về đích trước năm học mới

Theo Trung tá Bùi Quốc Quân, đến sáng 20/8 tiến độ thi công toàn công trình đã đạt trên 90%. Trong đó, khu lớp học và nhà hành chính, quản trị dự kiến bàn giao cho nhà trường vào ngày 23/8 để đưa vào vận hành.

Một số hạng mục khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, khu nhà nội trú hiện đạt khối lượng công việc trên 80% và khu nhà ăn đạt khoảng 90%.

Trung tá Bùi Quốc Quân, Chỉ huy trưởng công trường Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh.

Hiện đơn vị đang triển khai 4 mũi thi công với khoảng 300 công nhân và 15 cán bộ kỹ thuật thường xuyên có mặt tại công trường. Các lực lượng đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch.

Thầy giáo Hà Văn Khoa, Hiệu trưởng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh cho biết, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường rất phấn khởi, mong chờ ngày được chuyển vào ngôi trường mới.

Các hạng mục như bếp ăn, nhà nội trú cần sớm hoàn thiện để bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho học sinh ngay từ đầu năm học. Năm học 2026-2027, trường dự kiến có khoảng 27 lớp với 686 học sinh, bình quân 35-40 học sinh/lớp.

Khu nhà hành chính, quản trị dành cho Ban Giám hiệu và giáo viên nhà trường đã hoàn thành.

“Với phụ huynh vùng biên, ngôi trường mới không chỉ là những dãy nhà kiên cố, mà còn là niềm mong mỏi về một nơi học tập an toàn, đủ đầy hơn cho con em mình. Với các em học sinh là sự mong chờ ngày bước vào ngôi trường học tập mới với lớp học khang trang”, thầy Khoa chia sẻ.

Kỳ vọng mới từ ngôi trường nơi vùng biên Tam Thanh

Theo lãnh đạo UBND xã Tam Thanh, Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh là một trong những công trình giáo dục trọng điểm tại khu vực biên giới Thanh Hóa. Ngôi trường được kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh địa phương.

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh có tổng mức đầu tư gần 147 tỉ đồng.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 147 tỉ đồng. Bên cạnh cơ sở vật chất hiện có của Trường Tiểu học Tam Thanh, dự án xây dựng mới nhà lớp học bộ môn 4 tầng; nhà lớp học THCS 3 tầng; nhà hiệu bộ 4 tầng; nhà đa năng 1 tầng; nhà nội trú và bán trú 4 tầng; nhà công vụ và nhà ăn 3 tầng, cùng nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ.

Dự án cũng cải tạo nhà hiệu bộ 1 tầng hiện có thành thư viện và cải tạo nhà lớp học tiểu học 3 tầng với 15 phòng học. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, dự án được trang bị đồng bộ thiết bị phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh và công tác giảng dạy, làm việc của giáo viên.

Theo Trung tá Bùi Quốc Quân, những ngày này trên công trường vẫn duy trì không khí khẩn trương, hàng trăm công nhân chia thành nhiều mũi, tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, với mục tiêu đưa ngôi trường mới vào sử dụng trước thềm năm học.

Phòng học đã sẵn sàng đón các em học sinh vào năm học mới.

Việc khu lớp học và nhà hành chính quản trị dự kiến bàn giao vào ngày 23/8 tạo điều kiện để nhà trường chuẩn bị những phần việc cuối cùng, sẵn sàng đón 686 học sinh bước vào năm học mới trong một môi trường học tập khang trang, hiện đại, thầy giáo Hà Văn Khoa, Hiệu trưởng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh cho biết.

Đặng Trung - Hoàng Đông