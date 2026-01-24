Trường Đại học Hồng Đức trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ tốt nghiệp năm 2025

Sáng 24/1, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ cho 2 học viên, nghiên cứu sinh và trao bằng thạc sĩ cho 213 học viên tốt nghiệp năm 2025.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức trao bằng và tặng hoa chúc mừng tân tiến sĩ.

Trong đó, 2 học viên, nghiên cứu sinh được trao bằng tiến sĩ thuộc chuyên ngành Lịch sử Việt Nam; Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt.

213 học viên tốt nghiệp thạc sĩ thuộc nhiều chuyên ngành đào tạo khác nhau như: Ngôn ngữ Việt Nam, Địa lý học, Lịch sử Việt Nam, Hóa hữu cơ, Toán giải tích, Quản trị kinh doanh, Quản lý giáo dục, Khoa học máy tính...

Các đại biểu cùng đông đảo học viên dự lễ trao bằng tốt nghiệp.

Qua đánh giá, kết thúc khóa học các học viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và đáp ứng các yêu cầu đặt ra của các khoa, chuyên ngành đào tạo. Nhiều học viên có thành tích xuất sắc đã được Trường Đại học Hồng Đức vinh danh, khen thưởng.

Đại diện Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Hồng Đức công bố các Quyết định trao bằng.

Các tân thạc sĩ tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức đã biểu dương, chúc mừng thành tích các học viên đạt được trong khóa học và trao bằng cho các tân tiến sĩ, thạc sĩ; đồng thời tin tưởng rằng, những kiến thức, kỹ năng, phương pháp tư duy, năng lực giải quyết các vấn đề và tất cả những gì đã được lĩnh hội trong quá trình học tập sẽ là nền tảng vững chắc để các tân tiến sĩ, thạc sĩ nâng cao năng lực bản thân, thúc đẩy sự nghiệp; bắt kịp những thay đổi, yêu cầu của công việc, thời đại, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức Bùi Văn Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức trao thưởng cho học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức và khoa chuyên môn trao bằng thạc sĩ cho các học viên.

Hiện nay, Trường Đại học Hồng Đức đã mở được 7 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ; 22 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ. Quy mô và chất lượng đào tạo sau đại học ngày càng phát triển, góp phần tạo dựng thương hiệu và uy tín của nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Phong Sắc