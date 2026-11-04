Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 17

Chiều 4/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 17 gồm các đại biểu: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hoàng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Ninh, đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Quảng Bình.

Đại biểu và cử tri xã Quảng Bình tham gia hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027 của tỉnh; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đơn vị bầu cử số 17 gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đại biểu Hoàng Anh Tuấn báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đại biểu Nguyễn Thị Sơn thông báo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri xã Quảng Bình đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, giáo dục, y tế, đất đai và hạ tầng giao thông.

Về chế độ, chính sách, cử tri đề nghị xem xét điều chỉnh mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn; có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với cán bộ dôi dư sau sáp nhập; tháo gỡ vướng mắc về chế độ đối với viên chức Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã.

Cử tri xã Quảng Bình kiến nghị.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri kiến nghị bổ sung số lượng giáo viên, nhân viên còn thiếu; rà soát phụ cấp đối với cán bộ quản lý, tổng phụ trách Đội và bố trí nhân viên kế toán phù hợp tại các trường có nhiều phân hiệu tổ chức bán trú.

Đối với lĩnh vực y tế, cử tri đề nghị sớm kiện toàn tổ chức, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trạm y tế.

Liên quan đến đất đai, hạ tầng giao thông, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư tuyến đường DT2 kết nối Khu công nghiệp Tân Cảng Thanh Hóa thuộc Khu công nghiệp Lưu Bình; tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại 2 dự án hạ tầng khu dân cư đã hoàn thành nhưng chưa bồi thường hết diện tích đất. Đồng thời, hướng dẫn giải quyết những bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định lại diện tích đất ở; bổ sung hệ thống chiếu sáng, biển báo, đèn tín hiệu trên tuyến đường ven biển qua địa bàn xã nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến đã thông tin thêm về một số kết quả nổi bật của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 10 tháng năm 2026 và những định hướng lớn trong thời gian tới.

Đồng chí đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, xác đáng của cử tri, phản ánh những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển của địa phương. Đồng thời, ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để tổng hợp, báo cáo tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX hoặc chuyển đến UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trần Hằng