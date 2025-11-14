Trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 215/CĐ-TTg ngày 13/11/2025 về việc tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân sau bão lũ tại khu vực miền Trung; trong đó yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, hư hỏng nặng, hoàn thành trước 31/1/2026.

Trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn.

Công điện gửi Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk đã liên tiếp bị thiên tai, bão, lũ, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử kéo dài tại Huế và Đà Nẵng sau bão số 12 và bão số 13 với sức gió mạnh “lũ chồng lũ, bão chồng bão” đã gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, trường học, cơ sở hạ tầng thiết yếu (điện, viễn thông, giao thông, thủy lợi, ...), sản xuất kinh doanh, nhất là nuôi trồng thủy hải sản, ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế, thu nhập, đời sống của Nhân dân.

Theo thống kê sơ bộ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai khu vực từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk làm 90 người chết, mất tích; 273 người bị thương; 1.900 nhà bị sập, đổ, trôi, 227.847 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 160.715 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 3.570 con gia súc, 452.098 con gia cầm; 684 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng, 63.328 lồng bè nuôi thủy sản bị thiệt hại; 161km kênh mương; 64,9km bờ sông, bờ biển sạt lở; 253km đường giao thông, sạt lở, hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính trên 27.289 tỷ đồng.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục sản xuất, kinh doanh

Cả hệ thống chính trị, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, thường xuyên, liên tục, từ sớm, từ xa, sát diễn biến tình hình. Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời quyết định hỗ trợ 1.465 tỷ đồng cho 07 tỉnh, thành phố để khắc phục cấp bách hậu quả thiên tai; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ 206 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ngành đã chỉ đạo, huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên và Nhân dân các địa phương chủ động vào cuộc đã góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai.

Ngày 13/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình thiệt hại, thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn, mất mát, vất vả của Nhân dân và doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 13 tại tỉnh Gia Lai; ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ trực tuyến với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, kết nối tới các xã, phường để chỉ đạo triển khai các biện pháp tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, sinh hoạt của Nhân dân sau bão lũ.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao các cấp ủy, chính quyền, quân và dân các địa phương, các Bộ, ngành, lực lượng quân đội, công an và sự chủ động của Nhân dân trong công tác phòng, tránh, khắc phục hậu quả bão lũ, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai.

Tiếp theo các Công điện số 212/CĐ-TTg ngày 07/11/2025 và số 214/CĐ-TTg ngày 12/11/2025, để tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do thiên tai vừa qua tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, hiệu quả nhất để nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục sản xuất, kinh doanh, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương, hoàn thành trước ngày 15/11/2025;

Xây dựng khu mới tái định cư cho các hộ gia đình ở xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai

b) Bảo đảm chỗ ở tạm cho người dân, khẩn trương hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hại, hoàn thành trước ngày 20/11/2025; xây dựng mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, hư hỏng nặng, hoàn thành trước ngày 31/01/2026, trong đó có xây dựng khu mới tái định cư cho các hộ gia đình ở xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Gia Lai ngày 13/11/2025).

c) Tổ chức hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói; tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước sạch,... Huy động tối đa các lực lượng (quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, dân quân tự vệ, sinh viên, ...) hỗ trợ Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường xá, trường lớp, cơ sở y tế, trụ sở làm việc, nhà xưởng sản xuất để bảo đảm chỗ ở, công tác học tập, khám chữa bệnh, nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu; hoàn thành trước ngày 20/11/2025;

d) Khẩn trương khắc phục hạ tầng thiết yếu về điện, nước, sóng viễn thông, giao thông bị chia cắt, thủy lợi, hồ đập..., hoàn thành trước ngày 20/11/2025;

đ) Rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác thiệt hại do thiên tai; chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ thiệt hại do thiên tai theo quy định, hoàn thành trước ngày 20/11/2025.

Trước 30/11 hoàn thành hỗ trợ các địa phương khôi phục sản xuất nông nghiệp

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn triển khai lực lượng, thiết bị sẵn sàng hỗ trợ nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, trụ sở, đường sá, nhà xưởng sản xuất, hoàn thành trước ngày 30/11/2025.

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp (hỗ trợ vật tư, cây giống, con giống, thuốc thú y để khôi phục sản xuất, ...); khắc phục thiệt hại các công trình thủy lợi... hoàn thành trước ngày 30/11/2025.

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khôi phục các cơ sở giáo dục, y tế, không để người dân thiếu nơi khám, chữa bệnh, học sinh, sinh viên thiếu trường, lớp học; hoàn thành trước ngày 20/11/2025.

5. Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khắc phục hạ tầng về giao thông bị thiệt hại do thiên tai, nhất là những nơi còn bị chia cắt.

Khôi phục hệ thống điện tại các xã, bản; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để găm hàng tăng giá

6. Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo EVN hỗ trợ địa phương khôi phục hệ thống điện tại các xã, bản; xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hàng, đầu cơ, găm hàng tăng giá, hoàn thành trước ngày 20/11/2025.

7. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì:

a) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và địa phương liên quan tổng hợp, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí vốn dự phòng của ngân sách trung ương hỗ trợ khẩn cấp các địa phương để khắc phục cấp bách hậu quả thiên tai, hoàn thành trước 11 giờ ngày 14/11/2025;

b) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai vừa qua, phấn đấu hoàn thành, trình Chính phủ trong ngày 15/11/2025.

c) Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, ... đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương thực hiện bồi thường tổn thất cho bên mua bảo hiểm bảo đảm nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời theo quy định pháp luật; xuất cấp dự trữ quốc gia để thực hiện nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

Triển khai các chính sách tín dụng để khôi phục sản xuất, kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp

8. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai các chính sách tín dụng (giãn nợ, hoãn nợ, miễn, giảm lãi suất ngân hàng, ...) đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật để khôi phục sản xuất, kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp.

9. Các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền đầy đủ về diễn biến tình hình, các chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và kết quả khắc phục của các địa phương, sự vào cuộc của Nhân dân, doanh nghiệp với tinh thần “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.

10. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh vận động, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại, kịp thời phân bổ cho các địa phương, đôn đốc, kiểm tra việc chuyển kinh phí đến tận tay người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

11. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Theo VGP