Trung tâm sức khỏe nam giới Men's Health: Điểm đến tin cậy cho hành trình chăm sóc toàn diện sức khỏe phái mạnh

Trong hành trình kiến tạo hạnh phúc gia đình, nam giới đóng một vai trò quan trọng - là trụ cột vững chắc, nâng đỡ và bảo vệ những người mình thương yêu. Tuy nhiên, đằng sau sự mạnh mẽ ấy vẫn tồn tại những áp lực vô hình và cả những vấn đề sức khỏe thầm kín.

“Hiểu đúng để sống đúng, sống khỏe”

Thấu hiểu phái mạnh, Trung tâm Sức khỏe Nam Giới Men’s Health ra đời và trở thành người bạn đồng hành tin cậy với tôn chỉ “Hiểu đúng để sống đúng, sống khỏe”.

Men’s Health - Trung tâm Sức khỏe Nam giới với Tiêu chuẩn Quốc tế

Trung tâm Sức Khỏe Nam Giới Men’s Health được thành lập năm 2016 do TS.BS.CK2. Trà Anh Duy sáng lập – một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Sức khỏe Nam giới tại TP. Hồ Chí Minh. Sau gần một thập kỷ hoạt động, đến nay, Men’s Health đã trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của hàng ngàn nam giới.

Khẳng định uy tín bằng giải thưởng quốc gia

Tháng 12/2025, Men’s Health tiếp tục đánh dấu cột mốc quan trọng khi được vinh danh tại Lễ công bố Thương hiệu hàng đầu Việt Nam – Vietnam Top Brands 2025 với hai giải thưởng danh giá:

Doanh nhân trí thức tiêu biểu Việt Nam 2025: Trao tặng BS.CK2. Trà Anh Duy – Nhà sáng lập Trung tâm Sức khỏe Nam Giới Men’s Health.

Sản phẩm – Dịch vụ chất lượng tốt nhất 2025: Trao tặng Trung tâm Sức khỏe Nam Giới Men’s Health, ghi nhận chất lượng chuyên môn và dịch vụ y tế chuyên sâu, tận tâm dành riêng cho phái mạnh.

Men’s Health được vinh danh trong Top 20 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025

Những ghi nhận này không chỉ khẳng định vị thế của Men’s Health trong ngành Nam học, mà còn củng cố niềm tin của khách hàng vào một thương hiệu y tế phát triển bền vững, lấy người bệnh làm trung tâm.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe nam giới chuyên sâu

Hiện nay, Men’s Health đã phát triển thành hệ thống với 5 cơ sở tại TP. HCM, Lâm Đồng, Quảng Ngãi,... hướng đến mục tiêu phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe dành riêng cho nam giới, phủ sóng ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

TS.BS.CK2. Trà Anh Duy - Men’s Health đang thăm hỏi bệnh nhân

Không dừng lại ở vai trò tiên phong trong lĩnh vực điều trị chuyên môn, Phòng Khám Nam Khoa Men's Health còn coi trách nhiệm xã hội là một phần không thể tách rời của triết lý quản trị - cam kết phát triển ngành Nam học, đồng thời lan tỏa lòng nhân ái và phụng sự cộng đồng một cách bền vững.

Giá trị cốt lõi: Khoa học – Chuyên nghiệp – Tận tâm

Sau hơn 9 năm hoạt động, Men’s Health vẫn kiên định với 3 giá trị cốt lõi:

Khoa học: Mọi phác đồ điều trị đều dựa trên y học chứng cứ, cập nhật liên tục các tiến bộ chuyên môn. Mỗi ca bệnh được chẩn đoán và cá nhân hóa phác đồ, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Chuyên nghiệp: Đội ngũ bác sĩ được đào tạo trong và ngoài nước, nhiều năm kinh nghiệm tại các bệnh viện lớn. Quy trình tiếp nhận, thăm khám, điều trị và theo dõi sau điều trị đều được chuẩn hóa, minh bạch.

Tận tâm: Men’s Health xác định sứ mệnh là nơi lắng nghe và chia sẻ. Các chuyên gia luôn đồng hành cùng khách hàng, giúp họ vượt qua rào cản tâm lý, không còn e ngại khi nói về sức khỏe tình dục và sinh sản.

Thế mạnh mũi nhọn của Men’s Health là điều trị toàn diện các bệnh lý nam khoa theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm:

Các rối loạn chức năng tình dục: rối loạn cương, xuất tinh sớm, giảm ham muốn, giảm khoái cảm...

Vô sinh – hiếm muộn nam, phẫu thuật – tạo hình cơ quan sinh dục.

Bệnh lây truyền qua đường tình dục, các bệnh lý đường tiết niệu – sinh dục.

Tư vấn và điều trị nội tiết tố cho cộng đồng LGBTIQ+, gymer và nam giới ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Song song đó, các gói tầm soát sức khỏe tổng quát, tầm soát sức khỏe sinh sản và xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình dục, xét nghiệm HPV ,... giúp phái mạnh chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe và duy trì đời sống hôn nhân trọn vẹn.

Không chỉ dừng lại ở điều trị thể chất, Men’s Health hiện đang phát triển dịch vụ tham vấn và trị liệu tâm lý, tập trung vào các vấn đề chính như:

Các rối loạn tâm thần thường gặp như căng thẳng mạn tính, lo âu, trầm cảm.

Các vấn đề thời đại thường gặp ở nam giới như áp lực công việc, căng thẳng cặp đôi - gia đình.

Các vấn đề tâm lý liên quan đến bản dạng giới và chức năng tình dục.

Thông qua các hoạt động điều trị khoa học và tuân thủ nguyên tắc bảo mật, Men’s Health cam kết đồng hành cùng phái mạnh xây dựng nền tảng tinh thần vững vàng, cải thiện chất lượng đời sống chăn gối và hôn nhân, hướng đến một cuộc sống toàn diện hơn.

ThS.BS.CK1 Nguyễn Khoa Bình - Men’s Health thực hiện siêu âm chẩn đoán cho bệnh nhân

Điểm tựa y đức giữa “ma trận” phòng khám

Trong bối cảnh “bùng nổ” các cơ sở y tế tư nhân, Men’s Health chọn con đường phát triển bền vững, lấy y đức và sự minh bạch làm kim chỉ nam.

TS.BS.CK2. Trà Anh Duy chia sẻ: “Khi tìm đến bác sĩ nam khoa, nam giới không chỉ mang theo những triệu chứng trên cơ thể, mà còn là cả áp lực, mặc cảm và nỗi lo lắng đè nặng về mặt tinh thần. Chính vì vậy, ngay từ ngày đầu thành lập, tôi đã định hướng để tại Men's Health, mọi quy trình thăm khám đều phải đặt sự tôn trọng và bảo mật riêng tư của khách hàng lên hàng đầu.

Sứ mệnh của Men's Health không chỉ là điều trị bệnh lý, mà là trở thành “điểm tựa” vững chãi cả về thể chất lẫn tinh thần cho quý ông. Chúng tôi mong muốn mỗi khách hàng khi bước vào Trung tâm sẽ cảm nhận được sự an tâm thay vì e ngại; nhận về kiến thức đúng đắn và những lời khuyên hữu ích thay vì hoang mang, lo lắng.

Chính những giá trị đó đã và đang giúp Men's Health giữ trọn niềm tin của hàng ngàn phái mạnh Việt trong suốt gần một thập kỷ qua và cũng là kim chỉ nam để chúng tôi tiếp tục phát triển hệ thống trong tương lai” .

Thông tin liên hệ:

* Địa chỉ: 7B/31 Thành Thái, Phường Diên Hồng, TP.HCM

* Điện thoại: 0902 353 353

* Email: menhealth.vn@gmail.com

* Website: menhealth.vn

* Fanpage: Trung Tâm Sức Khỏe Nam Giới Men’s Health