Trung Quốc và Nga thúc đẩy hợp tác nghị viện, làm sâu sắc lòng tin chiến lược

Ngày 26/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), ông Vyacheslav Volodin, nhân chuyến thăm chính thức của đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga tới Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), ông Vyacheslav Volodin. (Ảnh: sputniknews)

Tại cuộc gặp, ông Volodin đã chuyển lời chào thân ái và lời chúc tốt đẹp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông cũng thông báo với nhà lãnh đạo Trung Quốc về kết quả của kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban Hợp tác liên nghị viện Nga-Trung vừa diễn ra tại Bắc Kinh trong khuôn khổ chuyến thăm.

Chủ tịch Volodin khẳng định điều quan trọng là cần bảo đảm việc thực thi đầy đủ các quyết định đã được thống nhất ở cấp nguyên thủ quốc gia, thông qua các cơ chế lập pháp. Đây chính là trọng tâm trong chương trình nghị sự của Ủy ban liên nghị viện giữa hai nước.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật những đóng góp của Chủ tịch Duma Quốc gia và các nghị sỹ Nga trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Trung Quốc-Nga. Ông cũng hoan nghênh kết quả tích cực của phiên họp Ủy ban liên nghị viện giữa hai nước.

Trước bối cảnh quốc tế nhiều biến động, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Nga cần tiếp tục bảo vệ lợi ích an ninh và phát triển chung, đồng thời thúc đẩy trật tự quốc tế công bằng và hợp lý hơn.

Ông kêu gọi hai nước duy trì tình hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc thêm lòng tin chiến lược, đồng thời phát huy vai trò trong việc gắn kết các quốc gia Nam bán cầu (gồm các nước ở châu Phi, Mỹ Latinh và các nước đang phát triển ở châu Á) nhằm đối phó với các thách thức bên ngoài.

Chủ tịch Trung Quốc đồng thời khẳng định quan hệ Trung Quốc-Nga không chỉ mang ý nghĩa song phương, mà còn là nguồn lực ổn định góp phần vào hòa bình và an ninh toàn cầu.

Trước đó 1 ngày, trong cuộc gặp với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, ông Volodin nhấn mạnh rằng bất chấp các lệnh trừng phạt và các cuộc chiến thương mại, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc không ngừng được củng cố.

Chuyến thăm của ông Volodin diễn ra ngay trước thềm chuyến công du của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc vào tuần tới.

Dự kiến trong chuyến thăm, ông Putin cũng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Lần gần nhất lãnh đạo Nga thăm Trung Quốc là hồi tháng 5/2024.

Tại đây, ông Putin đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau đó, một gói văn kiện đã được ký kết./.

Theo TTXVN