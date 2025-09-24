Trung Quốc từ bỏ ưu đãi đặc biệt tại WTO, nhấn mạnh hành xử “có trách nhiệm”

Ngày 23/9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Quang cảnh cảng hàng hóa ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu tại một cuộc họp cấp cao về Sáng kiến Phát triển Toàn cầu bên lề khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ông Lý Cường nhấn mạnh Trung Quốc hành xử như “một quốc gia đang phát triển lớn có trách nhiệm.”

Theo quy định của WTO, các nước đang phát triển có thể hưởng những quyền lợi nhất định, chẳng hạn như thời gian thực hiện cam kết dài hơn và các biện pháp hỗ trợ mở rộng cơ hội thương mại.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia phát triển, trong đó có Mỹ, từng cho rằng Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - không nên tiếp tục được xếp vào nhóm này.

Cùng ngày, trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala gọi đây là “tin tức quan trọng, then chốt đối với tiến trình cải cách WTO,” đồng thời cho rằng tuyên bố của Trung Quốc là “thành quả của nhiều năm nỗ lực”./.

Theo TTXVN