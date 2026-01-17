Trung Quốc khởi công dự án điện – nhiệt hạt nhân quy mô lớn đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc vừa khởi công dự án điện – nhiệt hạt nhân quy mô lớn đầu tiên trên thế giới kết hợp hai công nghệ lò phản ứng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa ứng dụng năng lượng hạt nhân và hỗ trợ mục tiêu đạt đỉnh phát thải carbon, tiến tới trung hòa carbon.

Đổ bê tông cho Tổ máy số 1 tại Nhà máy Điện – Nhiệt hạt nhân Xuwei, thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô (miền Đông Trung Quốc), ngày 16 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Liang Rui/GT

Việc đổ bê tông cho Tổ máy số 1 tại Nhà máy Điện – Nhiệt hạt nhân Xuwei, thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô (miền Đông Trung Quốc) đã chính thức bắt đầu hôm 16/1. Dự án do Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) phát triển.

CNNC cho biết, Xuwei là dự án đầu tiên trên thế giới kết hợp lò phản ứng nước áp lực với lò phản ứng khí nhiệt độ cao, đồng thời là dự án thương mại quy mô lớn đầu tiên ứng dụng công nghệ lò phản ứng khí nhiệt độ cao.

Dự án được thiết kế chủ yếu để cung cấp nhiệt cho công nghiệp, đồng thời phát điện. Hệ thống kết hợp công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ ba Hualong One do Trung Quốc tự phát triển với công nghệ lò phản ứng khí nhiệt độ cao thế hệ thứ tư.

Trong quá trình vận hành, hơi nước chính từ lò Hualong One sẽ làm nóng nước khử khoáng để tạo hơi bão hòa, sau đó được gia nhiệt tiếp bằng hơi từ lò phản ứng khí nhiệt độ cao. Theo thiết kế, nhà máy có thể đồng thời cung cấp hơi công nghiệp chất lượng cao và sản xuất điện năng.

Lò phản ứng hạt nhân CGN Hualong One đầu tiên. Ảnh: Powermag

Giai đoạn một của dự án bao gồm hai tổ máy Hualong One và một tổ máy lò phản ứng khí nhiệt độ cao. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án dự kiến cung cấp khoảng 32,5 triệu tấn hơi công nghiệp mỗi năm và sản xuất hơn 11,5 tỷ kWh điện ở công suất tối đa.

CNNC ước tính, dự án sẽ giúp giảm tiêu thụ khoảng 7,26 triệu tấn than tiêu chuẩn mỗi năm và cắt giảm khoảng 19,6 triệu tấn khí CO2. Nguồn năng lượng sạch, carbon thấp này sẽ phục vụ trực tiếp cho khu công nghiệp hóa dầu trị giá hàng nghìn tỷ nhân dân tệ tại Liên Vân Cảng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh của ngành hóa dầu tại khu vực Đồng bằng sông Dương Tử.

Theo CNNC, dự án Xuwei đánh dấu bước chuyển của ngành điện hạt nhân Trung Quốc từ mô hình tập trung phát điện sang cung cấp năng lượng đa dạng. Đây được xem là một “giải pháp Trung Quốc” có thể nhân rộng, hỗ trợ quá trình chuyển đổi carbon thấp cho các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng trên toàn cầu.

Bích Hồng

Nguồn: Globaltimes