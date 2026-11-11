Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Trung Quốc kêu gọi xây dựng quan hệ thương mại ổn định và cân bằng với EU

Thanh Giang
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10/11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot, trong đó kêu gọi Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) cùng hợp tác để xây dựng mối quan hệ ổn định và cân bằng với tư cách là các đối tác thương mại hàng đầu của nhau.

Trung Quốc kêu gọi xây dựng quan hệ thương mại ổn định và cân bằng với EU

Ngày 10/11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot, trong đó kêu gọi Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) cùng hợp tác để xây dựng mối quan hệ ổn định và cân bằng với tư cách là các đối tác thương mại hàng đầu của nhau.

Tin liên quan:

Trung Quốc kêu gọi xây dựng quan hệ thương mại ổn định và cân bằng với EU

Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, hợp tác song phương mang lại lợi ích cho cả hai bên, trong khi đối đầu chỉ gây tổn hại cho các bên liên quan. Ngoại trưởng Trung Quốc bày tỏ hy vọng EU sẽ hợp tác tích cực với Bắc Kinh và Pháp, với tư cách là một thành viên chủ chốt của EU, đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai bên.

Đề cập quan hệ song phương, ông Vương Nghị cho rằng duy trì quan hệ Trung Quốc - Pháp phát triển lành mạnh và ổn định không chỉ phục vụ lợi ích của hai nước mà còn có ý nghĩa đối với cộng đồng quốc tế. Hai bên cần tăng cường đối thoại, hợp tác, củng cố lòng tin chính trị và cùng ứng phó với các rủi ro, thách thức.

Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot khẳng định Paris sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa EU và Trung Quốc. Ông Barrot nhấn mạnh Pháp luôn coi trọng vị thế nước lớn của Trung Quốc và kiên định chính sách “Một Trung Quốc”.

Pháp mong muốn duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao, tăng cường lòng tin chiến lược và phối hợp về những vấn đề lớn, trong đó có hoạt động của LHQ và trí tuệ nhân tạo.

Tại cuộc điện đàm, hai bên cũng khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ trên tư cách là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm bảo vệ chủ nghĩa đa phương, duy trì an ninh, an toàn toàn cầu, đồng thời trao đổi ý kiến về các vấn đề cùng quan tâm, bao gồm công tác chuẩn bị nhân sự cho vị trí Tổng thư ký Liên hợp quốc khóa tiếp theo.

Thanh Giang

Tin liên quan:
  • Trung Quốc kêu gọi xây dựng quan hệ thương mại ổn định và cân bằng với EU
    Trung Quốc - EU nhất trí duy trì ổn định quan hệ kinh tế, thương mại

    Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) nhất trí duy trì quan hệ kinh tế, thương mại song phương ổn định và cân bằng hơn, đồng thời dự kiến tổ chức cuộc họp lần thứ ba trong khuôn khổ cơ chế tham vấn về thương mại và đầu tư vào tháng 3/2027. Thông tin này được nêu trong tuyên bố chung công bố ngày 9/10.

Từ khóa:

#Trung Quốc #Ngoại trưởng Pháp #Quan hệ thương mại #Hội đồng bảo an liên hợp quốc #Liên minh châu âu #Tổng thư ký liên hợp quốc

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Điện hạt nhân được dự báo tăng trưởng mạnh trong bối cảnh nhu cầu bảo đảm an ninh năng lượng gia tăng

Điện hạt nhân được dự báo tăng trưởng mạnh trong bối cảnh nhu cầu bảo đảm an ninh năng lượng gia tăng

Thế giới
Ngày 11/11, Tổng Giám đốc Hiệp hội Hạt nhân Thế giới (WNA) Sama Bilbao y León nhận định điện hạt nhân sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đáp ứng nhu cầu điện năng, củng cố an ninh năng lượng và giảm phát thải công nghiệp, khi ngày càng nhiều quốc gia mở rộng hoặc xem...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh