Trung Quốc đối mặt thách thức nhân khẩu học khi tỷ lệ sinh lập đáy mới

Ngày 19/1, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố dữ liệu cho thấy tỷ lệ sinh tại quốc gia này trong năm 2025 đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, và là năm giảm thứ tư liên tiếp bất chấp những nỗ lực kiểm soát của chính phủ.

Chăm sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cụ thể, NBS cho biết Trung Quốc ghi nhận 7,92 triệu ca sinh trong năm 2025. Con số này tương đương với tỷ lệ 5,63 ca sinh trên mỗi 1.000 dân. Đây là tỷ lệ sinh thấp nhất kể từ khi NBS bắt đầu thống kê vào năm 1949.

Trên thực tế, tỷ lệ sinh của Trung Quốc đã liên tục suy giảm trong suốt thập kỷ qua, ngay cả khi chính sách “mỗi gia đình một con” bị bãi bỏ.

Năm 2023, Trung Quốc ghi nhận 9,02 triệu ca sinh - mức sinh thấp kỷ lục, tương ứng 6,39 ca sinh trên mỗi 1.000 dân. Chỉ đến năm 2024, tỷ lệ sinh mới ghi nhận tín hiệu phục hồi nhẹ, với 6,77 ca sinh trên mỗi 1.000 dân.

Bên cạnh tỷ lệ sinh, tỷ lệ kết hôn cũng đang chạm đáy lịch sử, khi nhiều cặp đôi trẻ ngần ngại sinh con do chi phí nuôi dạy cao cùng những áp lực về sự nghiệp.

Trong khi đó, Trung Quốc ghi nhận 11,31 triệu ca tử vong trong năm 2025, với tỷ lệ tử vong 8,04 trên mỗi 1.000 dân, kéo theo mức sụt giảm dân số ròng 2,41 trên mỗi 1.000 dân.

Trước áp lực từ tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh, Bắc Kinh đã gấp rút triển khai nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy khuynh hướng kết hôn và sinh con, từ trợ cấp chăm sóc trẻ em cho tới đánh thuế đối với bao cao su./.

Theo TTXVN

