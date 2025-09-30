Trung Quốc chi gần 757 tỷ USD xây hệ thống cơ sở hạ tầng nước lớn nhất thế giới

Tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn lời Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc (MWR) Lý Quốc Anh cho biết nước này đã xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nước lớn nhất, toàn diện nhất thế giới. Tổng đầu tư vào bảo tồn nước trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm thứ 14 (2021-2025) dự kiến sẽ vượt 5.400 tỷ nhân dân tệ (756,96 tỷ USD).

Sông Dương Tử đoạn qua thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Bộ trưởng Lý Quốc Anh, năm 2022, đầu tư của Trung Quốc vào xây dựng bảo tồn nước lần đầu tiên trên 1.000 tỷ nhân dân tệ và thiết lập kỷ lục mới trong ba năm tiếp theo, đạt 1.352,9 tỷ nhân dân tệ vào năm 2024. Tổng đầu tư trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm thứ 14 dự kiến sẽ gấp 1,6 lần so với giai đoạn Kế hoạch Năm năm thứ 13 (2016-2020).

Từ năm 2021, tổng cộng có 172 dự án nước lớn đã được khởi động, đẩy nhanh tối ưu hóa bố trí, cấu trúc và tích hợp cơ sở hạ tầng. Đến cuối năm 2024, Trung Quốc đã xây dựng 95.000 hồ chứa nước, 200 dự án chuyển nước lớn và trung bình, 6.924 khu thủy lợi và 318.000 km đập, hoàn thành một hệ thống cơ sở hạ tầng nước hàng đầu thế giới về quy mô, chức năng và dân số phục vụ.

Bộ trưởng Lý Quốc Anh cho biết thêm Trung Quốc đã tăng cường hệ thống phòng ngừa lũ lụt và hạn hán, với 185,6 tỷ m3 hồ chứa nước lũ, các đập bảo vệ 660 triệu người. Kể từ năm 2021, thiệt hại do lũ lụt tính theo tỷ lệ GDP đã giảm từ 0,28% xuống còn 0,18%.

Ngoài ra, Trung Quốc đã xây dựng một loạt các dự án cung cấp nước, chuyển hướng và tưới tiêu. Đến cuối giai đoạn Kế hoạch 5 năm thứ 14, mạng lưới nước quốc gia của nước này dự kiến sẽ bao phủ 80,3% cả nước, đất nông nghiệp được tưới tiêu sẽ đạt 72,7 triệu ha và tỷ lệ nước máy nông thôn sẽ đạt 96%, đảm bảo an ninh nước cho các chiến lược quốc gia, sản xuất ngũ cốc ổn định và phục vụ đời sống của người dân.

Theo Bộ trưởng Lưu Quốc Anh, việc phát triển các cơ sở bảo tồn nước là toàn diện và đa chức năng, và cũng là một phần quan trọng của chiến lược ưu tiên nông nghiệp và phát triển nông thôn. Sự tăng trưởng nhanh như vậy không chỉ đóng vai trò tích cực trong phát triển nông thôn và ổn định kinh tế mà còn giúp tăng thu nhập của nông dân Trung Quốc.

Trương Tường Vĩ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và quy hoạch của MWR, cho biết Bộ này cũng đang tăng cường tích hợp các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào bảo tồn nước.

Ông nhấn mạnh kỹ thuật số hóa, mạng lưới và thông minh là xu hướng và hướng phát triển trong tương lai. Ông lưu ý rằng MWR đã phát triển một mô hình trường dòng chảy kỹ thuật số độ trung thực cao cho phép tương tác ảo-thực và mô phỏng ngược về phía trước, hỗ trợ kiểm soát lũ lụt và hạn hán cũng như thống nhất lập kế hoạch lưu vực sông.

Hiện tại, dựa trên nền tảng giám sát song sinh kỹ thuật số (digital twin), dự báo lũ lụt cho các sông lớn trên toàn Trung Quốc đã được kéo dài từ ba đến 10 ngày, với 268 đoạn dòng chảy sinh thái quan trọng được giám sát, đảm bảo an toàn cung cấp nước, chất lượng nước và hoạt động của Dự án chuyển hướng nước từ Nam đến Bắc của Trung Quốc./.

Theo TTXVN