Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng kiều bào

Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) không chỉ tạo ấn tượng trong lòng người dân trong nước mà còn để lại những cảm nhận đặc biệt sâu sắc trong lòng kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Hàng chục vạn người dân đã đến tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm tại Trung tâm triển lãm Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Nhật Bản đã phỏng vấn bà Lê Thương, Chủ tịch Tổng hội người Việt vùng Kansai (Nhật Bản), người đã về Việt Nam và tham quan triển lãm.

Bà Lê Thương chia sẻ “rất xúc động và tự hào khi được tham quan Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm."

Triển lãm được tổ chức trang trọng với quy mô hoành tráng, cách bài trí rất khoa học và hiện đại nhưng vẫn giữ được chiều sâu lịch sử. Công tác tổ chức, hướng dẫn chu đáo, từ thuyết minh, hình ảnh, công nghệ trình chiếu đến các dịch vụ hỗ trợ đều để lại ấn tượng tốt đẹp.

Bà chia sẻ: “Triển lãm không chỉ là không gian trưng bày thành tựu mà còn là hành trình xuyên suốt giúp mỗi người con đất Việt, dù ở trong hay ngoài nước, đều thấy mình được tiếp thêm niềm tin và động lực cống hiến."

Bày tỏ ấn tượng nhất với khu vực trưng bày về công cuộc Đổi mới và hội nhập quốc tế, bà Lê Thương cho biết bức tranh đất nước hiện lên rõ nét - từ những năm tháng khó khăn đi lên đến hôm nay đã trở thành một Việt Nam tự tin, chủ động, có tiếng nói và vị thế trên trường quốc tế.

Bà nói: “Là một kiều bào, tôi đặc biệt xúc động khi thấy hình ảnh về chính sách đại đoàn kết dân tộc, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Điều đó minh chứng rằng chúng tôi, dẫu ở xa, vẫn luôn là một phần máu thịt của Tổ quốc."

Bà Lê Thương nhấn mạnh Triển lãm đã tái hiện bức tranh 80 năm một cách xuyên suốt và toàn diện: từ những mốc son giành độc lập, thống nhất đất nước, đến chặng đường Đổi mới và hôm nay là khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số. Tất cả được thể hiện bằng tài liệu, hiện vật, hình ảnh sống động, ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại khiến lịch sử không còn khô khan mà trở thành dòng chảy gần gũi, gợi niềm tự hào và trách nhiệm.

Bà cũng cho biết thêm nếu Triển lãm có thêm những chuyên đề về sự đóng góp của cộng đồng kiều bào trong và ngoài nước, cũng như thành tựu của các doanh nghiệp tư nhân, startup đổi mới sáng tạo thì sẽ càng đầy đủ hơn. Ngoài ra, vai trò của phụ nữ và thanh niên trong công cuộc xây dựng đất nước cũng xứng đáng được nhấn mạnh hơn nữa, bởi họ chính là lực lượng tiên phong trong nhiều lĩnh vực mới.

Qua Triển lãm, bà Lê Thương bày tỏ tin tưởng rằng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch văn hóa sẽ là những mũi nhọn phát triển của Việt Nam. Theo bà, Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, giàu sáng tạo, có lợi thế tự nhiên phong phú và đặc biệt là có sự quan tâm, định hướng từ Đảng và Nhà nước. Nếu biết tận dụng tốt, Việt Nam hoàn toàn có thể bứt phá, khẳng định vị thế mới trong khu vực và thế giới.

Tới khu vực triển lãm của TTXVN, bà Lê Thương bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ với các tư liệu, hình ảnh và video clip quý giá tái hiện sinh động những bước ngoặt lịch sử và phản ánh chân thực, khách quan hành trình phát triển của đất nước.

Bà cảm nhận rõ vai trò tiên phong của TTXVN trong việc đưa thông tin nhanh nhạy, chính xác, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Đặc biệt, cách trình bày hiện đại, ứng dụng công nghệ đa phương tiện đã giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận, hiểu và tự hào hơn về đất nước mình./.

Theo TTXVN