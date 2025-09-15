Triển lãm ôtô Munich 2025: Khi những giấc mơ công nghệ cất cánh

Từ những chiếc “ôtô bay” đầy tham vọng đến các robot hỗ trợ con người, Triển lãm Ôtô Munich (IAA Mobility) tại Đức tuần này đã trở thành sàn diễn của những công nghệ đột phá, hé lộ viễn cảnh giao thông và sản xuất trong tương lai gần.

Trong số các phát minh nổi bật nhất, những chiếc “ôtô bay” từ các thương hiệu Trung Quốc đã thu hút mọi ánh nhìn. Đây không phải là ôtô thông thường, mà là những “xe bay” chạy điện nhỏ gọn, được thiết kế cho các chuyến đi ngắn.

Tập đoàn xe điện lớn của Trung Quốc Xpeng đã khiến tất cả phải sửng sốt khi giới thiệu Land Aircraft Carrier (LAC) - một “con quái vật” 6 bánh đúng nghĩa với tên gọi “tàu sân bay trên cạn.”

Khi cửa sau của chiếc LAC mở ra, bên trong là một thiết bị bay hai chỗ ngồi. Theo ông Wang Tan, đồng sáng lập bộ phận hàng không của Xpeng, mẫu xe này sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm 2026, với giá dự kiến dưới 2 triệu Nhân dân tệ (khoảng 281.000 USD).

Xpeng kỳ vọng mẫu xe này sẽ được ứng dụng trong các nhiệm vụ cứu hộ khẩn cấp tại những khu vực khó tiếp cận như trong tình trạng kẹt xe hoặc trên các tòa nhà cao tầng.

Đơn vị Govy của GAC Motor không hề kém cạnh với AirCab, một xe bay điện hai chỗ ngồi tự lái. Với tốc độ tối đa 120km/h và phạm vi bay 30km, AirCab được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp di chuyển đô thị hiệu quả.

Bà Li Shuhan, đại diện của Govy, nhấn mạnh: “AirCab yên tĩnh hơn trực thăng và chi phí cũng phải chăng hơn.” Hiện đã có khoảng 1.500 chiếc được đặt hàng.

Sự hiện diện của robot tại triển lãm cho thấy chúng đang dần tiến sâu vào mọi lĩnh vực, từ sản xuất đến đời sống. Với vẻ ngoài đáng yêu, chú chó robot Go2 đã gây ấn tượng mạnh. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài ấy là mục tiêu nghiêm túc.

“Với những công việc nguy hiểm, bạn cần robot,” ông Todd Zhang từ Eve Energy, nhà sản xuất pin cho Go2, chia sẻ.

Ông nhấn mạnh rằng trong tương lai, robot sẽ thực hiện những nhiệm vụ rủi ro thay cho con người. Điều đáng chú ý là Eve Energy cũng là nhà cung cấp pin cho các “gã khổng lồ” ôtô Đức như BMW và Porsche.

Xpeng còn gây bất ngờ khi giới thiệu robot hình người có tên Iron. Hiện có hơn 30 robot Iron đang được huấn luyện, chủ yếu làm việc trong dây chuyền sản xuất, một số khác hỗ trợ bán hàng tại showroom.

Xpeng kỳ vọng chúng sẽ bắt đầu làm việc chính thức vào cuối năm nay. Đến cuối năm sau, Iron nhiều khả năng sẽ trở thành nhân viên lễ tân, trực tiếp chào đón khách hàng.

Robot này được huấn luyện bằng dữ liệu chuyển động thu thập qua các cảm biến gắn trên cơ thể người, giúp mô phỏng và học theo hành vi con người.

Khao khát chứng minh rằng châu Âu cũng có thể tiên phong trong đổi mới, Wolfgang Podleiszek, một kỹ sư người Áo, đang phát triển một mẫu ôtô điện hai bánh độc đáo, có khả năng điều khiển như xe Segway và yêu cầu người lái phải nghiêng người khi vào cua.

“Chúng tôi muốn gửi đi một thông điệp từ châu Âu: rằng chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục mơ ước và tạo ra những điều mới mẻ, đầy sáng tạo,” ông chia sẻ.

Công ty Wolf eMobility do ông sáng lập vào năm ngoái đang tìm kiếm nhà đầu tư để chế tạo nguyên mẫu.

Ông tin tưởng: “Khi mọi người được trải nghiệm và cảm nhận sự thú vị của phương tiện này, tôi tin kết quả sẽ tự đến.”

Các công ty như Holon (Đức) và Auve Tech (Estonia) đã giới thiệu những chiếc xe buýt tự lái cỡ nhỏ, được thiết kế cho những tuyến đường mà việc vận hành xe buýt lớn có người lái là không hiệu quả.

Ông Johannes Mossov, đồng sáng lập Auve Tech, cho biết công ty đã có 25 xe hoạt động, phần lớn ở Nhật Bản.

Ông nhận định rằng với dân số già hóa, xe buýt tự lái sẽ là giải pháp giao thông công cộng hiệu quả, đồng thời dự đoán châu Âu sẽ sớm có nhu cầu tương tự trong 10-15 năm tới./.

Theo TTXVN