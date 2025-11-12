Triển khai giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc chuyển đổi mô hình từ khoán sang kê khai

Ngày 12/11, Thuế tỉnh Thanh Hóa có buổi làm việc với các nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc chuyển đổi mô hình từ khoán sang kê khai để hưởng ứng “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sự kiện nằm trong kế hoạch thực hiện Quyết định 3352/QĐ-CT ngày 31/10/2025 của Cục Thuế, với mục tiêu 100% hộ kinh doanh áp dụng kê khai tự nguyện và sử dụng hóa đơn điện tử từ 1/1/2026, được hỗ trợ miễn phí và giải đáp vướng mắc trong 24 giờ. Buổi làm việc với sự tham dự của lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa, cùng đại diện các Phòng Nghiệp vụ, Thuế cơ sở. Phía đối tác gồm các đơn vị: Viettel Thanh Hóa; VNPT Thanh Hóa; Công ty CP Misa; Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet, một số ngân hàng thương mại và đại lý thuế.

Buổi làm việc tập trung vào việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Các đơn vị cam kết cung cấp phần mềm miễn phí, hướng dẫn cài đặt và sử dụng eTaxMobile, kê khai điện tử; tổ chức hội nghị, hỗ trợ lưu động tại chợ, tuyến phố thương mại; giải đáp vướng mắc trong 24 giờ, bảo đảm không phát sinh chi phí cho hộ kinh doanh.

Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” áp dụng toàn tỉnh, ưu tiên khu vực đông hộ khoán như chợ truyền thống, tuyến phố thương mại, với mục tiêu 100% hộ tiếp cận thông tin và chuyển đổi sang kê khai hoặc lên doanh nghiệp; 100% hộ áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền; thủ tục thuế điện tử thuận lợi, minh bạch và kế thừa dữ liệu hiện có. Nguyên tắc thực hiện nhấn mạnh hỗ trợ trước – giám sát sau, trách nhiệm rõ ràng, công khai biểu mẫu.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Văn Thủy biết: “Việc chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai là bước đi quan trọng nhằm tăng tính công khai, minh bạch, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, hiện đại. Đồng thời giúp hộ kinh doanh chủ động hơn trong quản lý tài chính và thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Do vậy, Thuế tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự trợ, tăng cường phối hợp của các đơn vị cung cấp trong việc tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các hộ kinh doanh”.

Sự kiện lần này đánh dấu bước tiến quan trọng, góp phần minh bạch quản lý thuế, nâng cao tuân thủ tự nguyện từ năm 2026, đồng thời thực hiện các chính sách theo Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14, Nghị quyết 68-NQ/TW và Nghị quyết 198/2025/QH15.

Khánh Phương